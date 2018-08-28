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نقل وملاحة
3.318 مليار دولار عائدات قناة السويس في 7 أشهر
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 03:24 م
قناة السويس
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عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولات 4.2 مليون طن
6 % زيادة فى أعداد السفن بقناة السويس فى يوليو
قناة السويس
قناة السويس تحقق 494.3 مليون دولار في يوليو الماضي
نادية سلام
حققت قناة السويس خلال الـ 7 أشهر الماضية عائدات بلغت 3.318 مليار دولار بزيادة 12% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2017 والذي سجل عائدات بلغت 2.938 مليار دولار .
كما حققت عائدات قناة السويس ، في يوليو الماضي 494.3 مليون دولار بزيادة بلغت 10.5 % مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والتي سجلت عائدات بلغت 447.1 مليون دولار ، حسبما أكده موقع رئاسة الوزراء
ووفقا لإحصائيات هيئة قناة السويس شهدت حركة التجارة العابرة بقناة السويس ، خلال يوليو الماضي ، عبور 1540 سفينة بزيادة تصل الي 6.0% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والذي سجل عبور 1453 سفينة .
وأشارت إلى أن أجمالي الحمولات العابرة للقناة خلال يوليو الماضي حققت 99.7 مليون طن بزيادة 13.4% مقابل جمولات عابرة في يوليو 2017 بلغت 87.9 مليون طن .
وأكدت الإحصائيات أن المتوسط اليومي للعبور أرتفع من 46.9 سفينة الي 49.7 سفينة في يوليو الماضي ، بينما تخطي متوسط الحمولة اليومي حاجز الـ 3.2 مليون طن .
وأوضحت الإحصائيات أن الزيادة في أعداد السفن وحمولاتها بالقناة ترجع إلى ارتفاع اعداد ناقلات البترول بنسبة 11.2% وسفن الغاز الطبيعي بنسبة 73.8% وسفن الصب بنسبة 33.5% وسفن الحاويات نسبة 1.2%
بينما شهدت حركة سفن البضائع العامة تراجعا بلغت نسبته 29% وحاملات الجرارات تراجعت بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي .
وفقا للإحصائيات ذاتها أن حاملات السيارات تساوت اعدادها في يوليو الماضي مع نفس الفترة 2017 بعبور78 سفينة بينما شهدت القناة عبور 3 سفن ركاب فقط خلال يوليو الماضي
وقالت الإحصائيات إن إجمالي الأعلام التي رفعتها السفن العابرة خلال يوليو الماضي سجلت 73 علم دولة – تسجيل السفنية – واحتلت بنما وجزر المارشال وليبيريا وهونج كونج ومالطا
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