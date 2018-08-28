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بنـــوك
أصول بنوك الصين ترتفع 7.5% فى 7 شهور
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:54 م
البنك المركزي الصيني
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البنك المركزي الصيني
خالد بدر الدين
أعلنت بداية هذا الأسبوع لجنة الدولة لتنظيم البنوك والتأمين الصينية، أن قيمة أصول البنوك الصينية قفزت بحوالى 7.5 % لتتجاوز 254.3 تريليون يوان (37 تريليون دولار امريكي) خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالى بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.
وبلغت الأصول المجمعة لأكبر 5 بنوك فى الصين وهى: البنك الصناعي والتجاري الصيني، والبنك الزراعي الصيني، وبنك الصين، وبنك الإنشاء والتعمير الصيني، وبنك الاتصالات الصيني أكثر من 90.4 تريليون يوان أو ما يعادل 35.5% من إجمالي الأصول في القطاع.
وذكرت وكالة رويترز، أن التزامات البنوك زادت مع نهاية الشهر الماضي بحوالى 7.1 % لتصل إلى 233.8 تريليون يوان.
كما سجلت البنوك التجارية على مستوى المدن في الصين التي يزيد عددها على 130 بنكا، حوالى 32.5 تريليون يوان من إجمالى الأصول، وهو ما يمثل 12.8% من إجمالي القطاع البنكى.
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