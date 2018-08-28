موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

دمياط للحاويات

أمانى العزازي:





أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الثلاثاء 7 سفن.



فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات ومغادره 1 سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 1 سفينة ومغادره 4 سفن ومتواجد على الارصفة 1 سفينة، كما يتواجد على الأرصفة 3 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.