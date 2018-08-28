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بورصة وشركات
النعيم تتوقع حركة صاعدة للبورصة صوب 15625 نقطة
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:45 م
النعيم القابضة
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أسماء السيد
توقعت بحوث "نعيم القابضة" حركة صاعدة لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى بختام تعاملات جلسة اليوم، تدفعه نحو 15625 نقطة.
وأوضحت النعيم في مذكرة بحثية حصلت "المال" على نسخة منها، أن مؤشر البورصة هبط للجلسة الثامنة على التوالي، وهو ما دقع للتوقع باتجاه المؤشر نحو حركة صاعدة تدفعه ليصل 15625 نقطة وقد تمتد لمستوى 15900 نقطة، وهذه الرؤية تنتفى حالة عدم نجاح المؤشر فى الثبات والتماسك أعلى من مستوى الدعم 15090 نقطة.
ناصحة المتعاملين بأن يسلكوا نهجًا انتقائيًا فى عملية الاختيار.
واختتمت البورصة تعاملات جلسة -أمس- الإثنين على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15236نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 738 نقطة ، كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 % عند مستوى 1896نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.35% عند مستوى 2528 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.34% عند مستوى 15030نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 764 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 10.7 مليون 3.4 مليون و 2.1 مليون و39.5 مليون جنيه على التوالى،بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 11.9 مليون و43.9 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 58 سهما من إجمالى 171 متداولا،بينما هبط 63سهما وبقى 50 دون تغير.
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