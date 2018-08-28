اليوم بداية عودة الحجاج من المدينة المنورة

المسجد النبوي بالمدينة المنورة

دعاء محمود:



يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار المدينة المنورة، حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم 5 رحلات جوية إلى القاهرة، كما تسير مصر للطيران 14 رحلة جوية من جدة إلى مطار القاهرة لعودة 3500 حاجًا من جدة والمدينة المنورة من حجاج التضامن والقرعة وشركات السياحة و الترانزيت متضمنة رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.



أما عن غد الأربعاء الموافق 29 أغسطس، تسير مصر للطيران 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من المدينة المنورة و12 من جدة لنقل 4300 حاجًا من حجاج السياحة والتضامن والقرعة والترانزيت من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو.