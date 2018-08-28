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نقل وملاحة
اليوم بداية عودة الحجاج من المدينة المنورة
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:42 م
المسجد النبوي بالمدينة المنورة
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المسجد النبوي بالمدينة المنورة
دعاء محمود:
يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار المدينة المنورة، حيث تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم 5 رحلات جوية إلى القاهرة، كما تسير مصر للطيران 14 رحلة جوية من جدة إلى مطار القاهرة لعودة 3500 حاجًا من جدة والمدينة المنورة من حجاج التضامن والقرعة وشركات السياحة و الترانزيت متضمنة رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو بدولة مالي.
أما عن غد الأربعاء الموافق 29 أغسطس، تسير مصر للطيران 20 رحلة جوية بواقع 8 رحلات من المدينة المنورة و12 من جدة لنقل 4300 حاجًا من حجاج السياحة والتضامن والقرعة والترانزيت من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج باماكو.
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