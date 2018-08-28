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اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة فى الأسواق
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:37 م
الخضار والفاكهة
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ارتفاع الخضراوات والفاكهة.. والبامية تسجل 13 جنيهًا
الخضار والفاكهة
الصاوى أحمد
عاودت أسعار الخضراوات ارتفاعها -اليوم الثلاثاء- عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى بسبب انتهاء موسم العيد وانخفاض معدلات طرح المحاصيل حاليا من المزارع إلى أسواق الاستهلاك.
وسجل سعر الفلفل ارتفاعا ملحوظا، ويباع بـ 8 جنيهات بدلا من 6 للكيلو قبل العيد، والطماطم ارتفعت بقيمة جنيه لتسجل 6 بدلا من 5 جنيهات، والبطاطس7 والبصل 5 جنيهات ،والكوسة 6 جنيهات.
كما استقرت أسعار الخيار ليتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 10 حتى 13 جنيها والملوخية 2 جنيه للربطة.
ولفت تجار إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 و البطاطا الحلوة 3 جنيهات ،الباذنجان العروس 3 جنيهات والبلدي 3 جنيهات وربطة الكوسبرة 5 جنيهات والشبت بجنيه.
كما انخفضت أسعار الموز ليسجل 10 جنيهات فى المتوسط وواصلت بقية أصناف الفاكهة ارتفاعها وسجل العنب البناتى 17 جنيها بدلا من 15 والكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها والكمثرى 15 والمانجو "جولوك -زبدية " 20 جنيها والجوافة 15، بينما تراجعت أسعار الرمان بقيمة 2 جنيه ليسجل 5 جنيهات بدلا من 7.5.
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