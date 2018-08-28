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استثمار
وزير التربية والتعليم: مصر ستشهد نظاماً جديدًا الشهر المقبل
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:34 م
وزارة التربية والتعليم
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إعلان نتيجة الدور الثانى خلال ساعات
توصيل شبكات الفايبر الى 1800 مدرسة بالتعاون مع الاتصالات
أحمد الدسوقى
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن مصر ستشهد نظاما تعليماً جديدا أواخر الشهر المقبل يشمل ٢.٥ مليون طالب، مؤكدا أن النظام التعليمى الجديد ليس أوهاماً كما يزعم البعض.
وأشار خلال كلمته بحفل تكريم اوائل الطلبة الذى ينظمه بنك التعمير والاسكان، الى أن الوزارة تجرى جرى الوحوش لتنفيذ ما وعدت به.
فى سياق متصل، ذكر أنه تم الانتهاء توصيل شبكات فايبر الى ١٨٠٠ مدرسة من رفح الى السلوم لحلايب بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات.
وقال الوزير إنه سيتم اعتماد نتيجة الدور الثانى اليوم تمهيداً لإعلانها خلال ساعات.
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