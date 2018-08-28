مميش يلتقي وفدا من فيتنام لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية

الفريق مهاب مميش

نادية سلام:



استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفدا وزاريا من مسئولي دولة فيتنام والمصاحب لزيارة رئيس فيتنام لمصر حاليا، حيث التقى الفريق مميش وزراء التخطيط والاستثمار والزراعة صباح اليوم بالاسماعيلية، ووفد من رجال الأعمال من فيتنام لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية وقناة السويس في المجالات المشتركة .



وفي بداية اللقاء رحب الفريق مميش بالوزراء مؤكدا عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، وأهمية زيارة الرئيس الفيتنامي إلى مصر مما يدل على اهتمام القيادات السياسية للبلدين بتعزيز التعاون الاستثمارى بين مصر وفيتنام.



وأعرب عن سعادته بالجولة الترويجية التي قام بها ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر ٢٠١٧ بالعاصمة الفيتنامية هانوي، والتي كانت محطة هامة لتعريف مجتمع رجال الأعمال والاستثمار في فيتنام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الحوافز الاستثمارية التي تقدم للمستثمرين وكذا موقعها الجغرافي المميز الذي يربط القارات ببعضها البعض.



وأكد أهمية هذه الزيارة لمصر والتي من شأنها تشجيع إقامة مشروعات مشتركة خاصة بين مصر وفيتنام، مشيرا إلى أن مصر ترحب بالمستثمرين الفيتناميين، داعيا إلى زيادة عدد الشركات الفيتنامية فى مصر، لافتا إلى تطلعه لمزيد من التعاون في الاستزراع السمكي وصناعة بناء السفن.



وتخلل اللقاء عرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية والمشروعات القائمة بها والحوافز الاستثمارية، كما تم عرض الفرص الاستثمارية الكبرى، وأشار الفريق مميش خلالها الفرص المتاحة للجانب الفيتنامى للاستثمار فى عدة مجالات والتي يتمتع بخبرة كبيرة فيها وهى المزارع السمكية وبناء السفن والأدوية.



جدير بالذكر أنه في سبتمبر الماضي اتفق الجانبان المصري والفيتنامي خلال الجولة الترويجية التي قام بها وفد المنطقة الاقتصادية في فيتنام، على توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل الفيتنامية للتعاون فى مجال الموانئ، والاستثمار والاستزراع السمكي والثقافة والسياحة.



وأعرب وقتها نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى، عن رغبة بلاده فى إقامة مشروعات استثمارية فى الاستزراع السمكى فى محور تنمية قناة السويس، وهو ما رحب به الفريق مهاب مميش، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ستسهل كافة الإجراءات للمستثمرين الفيتناميين للاستثمار فى المنطقة.