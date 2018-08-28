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بورصة وشركات
سامبا مصر للأوراق المالية تستعيد نشاطها بعد تخفيف الإيقاف
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:26 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة سامبا تداول مصر لتداول الأوراق المالية ستعاود نشاطها ابتداء من غد الأربعاء 29 أغسطس.
وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية أن الشركة تقدمت فى وقت لاحق بما يفيد اتخاذ الإجراءات نحو إزالة المخالفات أثناء فترة الوقف.
وتابع البيان أن رئيس الهيئة وافق على تخفيض مدة الوقف لتكون خمسة عشر يوماَ بدلاً من ثلاثين يوماً بما يعنى مزاولة الشركة لنشاطها ابتداء من يوم 29 أغسطس الجارى.
كانت الهيئة قدر أصدرت فى 26 يوليو الماضى، قرار بوقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 12 سبتمبر 2017.
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