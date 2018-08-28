200 شاعر مصرى فى مؤتمر شعراء العامية ببورسعيد

نادى العمال الرياضي ببورسعيد



أمانى العزازى



تستضيف بورسعيد اليوم الثلاثاء على مدار يومين 200 شاعر من المشاركين بالمؤتمر الخامس لشعراء العامية بعنوان: "العامية بنية مصر" وتحمل اسم الشاعر الكبير إبراهيم رضوان.



ويستضيف النادى الثقافى بنادى العمال الرياضي وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر برئاسة الاعلامى عادل مصيلحي فيما يترأس المؤتمر الشاعر الكبير عبد الستار سليم

وتتضمن فعاليات المؤتمر تنظيم ورش عمل تناقش اهم قضايا شعر العامية بمكتبة مصر العامة.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر غدا الاربعاء زيارات ميدانية لاهم معالم بورسعيد السياحية والثقافية.



فيما تقام على هامش المؤتمر حفلات ترفيهية لفرق الفلكلور البورسعيدي المعروفة بالسمسمية.



ومن ناحيته اشار عادل مصيلحى منظم المؤتمر أن المجتمع المدنى لابد أن يشارك فى تغيير لغة الخطاب الثقافى وتنمية بورسعيد سياحيا من خلال الاهتمام بسياحة المؤتمرات،

لافتا البنك الدولى أشار أن بورسعيد قاطرة التنمية لمصر كلها لذلك تعقد عليها القيادة السياسية آمالا كبيرة فى أحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى.







