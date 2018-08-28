مصر للألومنيوم: ندرس إنشاء محطة طاقة شمسية لتلبية احتياجات التوسعات

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



قالت شركة مصر للألومنيوم إنها تدرسة إنشاء محطة للطاقة الشمسية للمساهمة فى سد احتياجات مشروع التوسعات والتطوير وتخفيض تكلفة الكهرباء.



جاء ذلك فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية حول آخر المستجدات فى إطار الخطة المستقبلية لحل أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء.



وأضافت الشركة أن حصيلتها من العملة الأجنبية من خلال التصدير تضمن لها الحصول على تمويلات خارجية بفائدة منخفضة لمشروع التطوير بأقل تكلفة.



ورفضت الشركة الأسبوع الماضى بيع محطة بوتاجاز سعة 150 مترا فى مزاد علنى لعدم الوصول للسعر المحدد بمعرفة اللجنة المختصة.



وأظهرت المؤشرات المالية للشركة ارتفاع أرباحها خلال العام المالي المنتهي 49.1% إلى 2.58 مليار جنيه، مقابل 1.73 مليار خلال العام المالي السابق له.