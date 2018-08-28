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استثمار
طارق شوقى: مصر تقدمت 37 مركزاً فى التصنيف العالمى للتعليم
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:14 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
أحمد الدسوقى
أكد الدكتور طارق شوقى،وزير التربية والتعليم، أن مصر تقدمت 37 مركزاً فى التصنيف العالمى للتعليم بعد وضع رؤوية واضحة للتعليم خلال السنوات المقبلة.
وقال خلال كلمته بحفل تكريم أوائل الطلبة الذى ينظمه بنك التعمير والاسكان، إن مصر اصبحت فى المركز ١٠٠ عالميا بعد ما كانت العام الماضى فى المركز ١٣٧.
وأشار الوزير الى أن تطوير التعليم فى مصر ليس مسؤولية الوزارة وحدها وإنما مسؤولية المجتمع ككل بما فيها البنوك والقطاع الخاص.
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