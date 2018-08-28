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وفد صينى يشارك فى الدورة 45 لمسابقة المهارات العالمية بروسيا
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:14 م
علم الصين
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علم الصين
خالد بدر الدين
أكد تانغ تاو نائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، أن الصين بدأت استعداداتها للدورة الـ45 لمسابقة المهارات العالمية التي ستقام في كازان بروسيا خلال العام المقبل 2019.
وأوضح أن الفريق الصيني سيشارك في جميع الأنشطة المقررة في 22 أغسطس المقبل وإن جميع أعمال الاستعداد يجب أن تجرى بشكل جيد، وأن هدف الفريق هو تصدر المسابقة دوما من خلال إنجازات بارزة، كما أن للصين سلسلة من التجارب في قوانغتشو وشانغهاي فى شهر يونيو الماضى واختارت مرشحين مؤهلين لتشكيل الفريق الصيني.
وذكرت وكالة شينخوا أن الفريق الصيني، والذى كان الأكبر في المسابقة، فاز العام الماضى بـ 15 ميدالية ذهبية و 7 فضية و8 ميداليات برونزية خلال الدورة الـ44 لمسابقة المهارات العالمية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليحتل الفريق المرتبة الأولى من حيث عدد الميداليات الذهبية وإجمالي النقاط.
ودعا تانغ البلاد إلى إيلاء المزيد من الاهتمام وتقديم دعم أكبر لعمل العمال المهرة، والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة والخبرات المتعلقة بصقل المهارات، وإضفاء زخم جديد على تدريب الأفراد المهرة.
ويعود تاريخ مسابقة المهارات العالمية إلى عام 1950، عندما أُطلقت النسخة الأولى منها فى العاصمة الإسبانية مدريد.
ويهدف الحدث الذي يقام كل عامين إلى زيادة الوعي والاهتمام بالحرف المهنية والعمالية.
وشاركت الصين حتى الآن فى أربع نسخ من هذه المسابقة.
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