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بورصة وشركات
صعود قوى للبورصة بمنتصف التعاملات بدفع مشتريات المصريين
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:13 م
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين:
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود القوية الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.51% عند مستوى 15619نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 741 نقطة حتى الساعة 12:30
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 494 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13 مليون جنيه 6 ملايين جنيه و 13 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 17 مليون جنيه و6.5 مليون جنيه و8 ملايين جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 99 سهما من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 12سهم وبقى 45 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على تأرجح ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.02% عند مستوى 15236نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.1% عند مستوى 738 نقطة.
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