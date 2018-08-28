عمران: النشاط التجاري يسيطر على التمويل متناهي الصغر

عمران: بحث تلقى عروض عالمية لتصميم جدول تأمينات حياة مصرى

المال- خاص:



قال دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النشاط التجاري استحوذ على نصيب الأسد من أرصدة التمويل متناهي الصغر خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بالأنشطة الأخرى بقيمة 6.1 مليار جنيه.



وأشار عمران في بيان اليوم إلى أرصدة التمويل الموجهه للنشاط الزراعى حققت نمو أيضا نسبته 72% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



وسجل عدد المستفيدين فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة 322 ألف عميل بأرصدة تمويل 1.2 مليار جنيه فى نهاية الربع الثانى من 2018، بنسبة نمو 63%.



و احتفظ العملاء من الإناث بالنصيب الأعظم من نشاط التمويل متناهى الصغر، بنسبة 70% من إجمالى عدد العملاء ، وحصلن على نسبة 52% من قيمة التمويل المقدم للقطاع، وفقا لبيان الهيئة.



ونوه كذلك إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى نهاية الربع الثانى 2018 وصل إلى 896 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 5 شركات تزاول النشاط.



كما بلغ إجمالى عدد المنافذ التى تزاول النشاط 1815 منفذا" على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، يخص الجمعيات والمؤسسات الأهلية 1462 فرع، والشركات 353 فرع.



