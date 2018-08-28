هالة السعيد: استثمار 275 مليار جنيه فى سيناء حتى 2022

د هالة السعيد



خالد بدر الدين



أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تنوى استثمار 275 مليار جنيه (15.4 مليار دولار) فى شبه جزيرة سيناء حتى عام 2022 لإنشاء مزارع سمكية وتنفيذ مشروعات زراعية وصحية وبناء طرق.



وذكرت وكالة رويترز أن مصر تسعى لتنمية شبه جزيرة سيناء، خاصة شمالها الذى يشهد مواجهات أمنية من آن لآخر بين قوات الجيش والشرطة من جانب وجماعات متشددة من جانب آخر.



وأضافت هالة السعيد فى بيان صحفى أن من أهم المشروعات المزمعة إنشاء مزارع سمكية على مساحة 15 ألفا و590 فدانا بمنطقة قناة السويس، فضلا عن إنشاء بحيرة طبيعية هناك، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمدينة بورسعيد ونحو 10 طرق بإجمالى 1339 كيلومترا.



وأشارت إلى أن المشروعات تشمل أيضا إنشاء عدد من الوحدات السكنية، إضافة إلى مستشفيات ووحدات صحية يصل عددها إلى 15، تم تنفيذ تسعة مستشفيات منها ولكنها لم تذكر تفاصيل حول مصادر تمويلها.