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سيـــاســة
ترامب: جوجل متحيز ضد الجمهوريين والمحافظين
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 02:02 م
جوجل
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جوجل
أحمد صبرى
شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على عملاق محرك البحث العالمى جوجل متهما إياه بالتحيز ضد الجمهوريين والمحافظين لصالح ما سماه الإعلام المزيف، وخصوصا أخبار شبكة سى إن إن.
وأضاف ترامب فى سلسله تغريدات له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: نتائج بحث جوجل تظهر فقط الأخبار المزيفية عنى، وفى كل أنحاء العالم يزيفونها عنى، جميع الأخبار عنى تقريبا سيئة، الإعلام الصادق يُهمش هل هذا شرعي؟.
وأوضح: 96% من نتائج البحث عنى تكون من الإعلام ذى التوجهات اليسارية الوطنية وهذا خطير جدا، أن الشركة تعمل على قمع أصوات المحافظين وتخفى المعلومات والأخبار الجيدة هذا الموقف الخطير جدا سيتم النظر له.
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