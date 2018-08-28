أورانج للاتصالات: لا نتوقع تأثر المركز المالى بالشطب الاختيارى من البورصة

أورانج 2

رجب عزالدين:



قالت شركة أورانج مصر للاتصالات إنها لا تتوقع تأثر المركز المالى للشركة بالشطب الاختيارى من البورصة.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 27 أغسطس الجارى، على مقترح الشطب الاختيارى من البورصة وعرضه على الجمعية العامة غير العادية.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الشطب الاختيارى يأتى تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية لعدم استيفاء الشركة لأحد شروط القيد واستمراره بشأن نسبة الأسهم حرة التداول.



وأوضحت أن المساهمين الراغبين فى بيع أسهمهم سيكون لهم الحق فى بيعها بالسعر المشار إليه بقواعد وإجراءات القيد، أما بالبنسبة لغير الراغبين فى البيع فسيكون لهم جميع الحقوق المقررة قانونا للمساهمين.



وأشارت إلى أن هؤلاء المساهمين إذا رغبوا بعد ذلك فى البيع سيكون التعامل من خارج المقصورة، وفقا لأحكام قانون السوق المال ولائحته التنفيذية.



وتتوقع الشركة انتهاء إجراءات الشطب بنهاية شهر ديسمبر 2018 كحد أقصى، مشيرة إلى أن تمويل عمليات شراء أسهم الرغبين ستكون ذاتية وفقا للبيان.

