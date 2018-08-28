ثروة كابيتال: تمويل أصول بقيمة 15 مليار جنيه خلال 5 سنوات

المال- خاص



قالت شركة ثروة كابيتال اليوم إنها قامت بتمويل أصول بقيمة 15 مليار جنيه في مختلف قطاعاتها والتي تشمل التأمين، والتمويل الاستهلاكي، وإصدار السندات، والتوريق، والتأجير التمويلي، بصافي ربح سنوي مركب 52% خلال الفترة من 2013 إلى 2017.



وأشارت الشركة في بيان اليوم إلى مواصلتها السير في إجراءات طرح نحو 40% من أسهمها بالبورصة المصرية، والذي سيتضمن طرحا أوليا لأسهمها، وطرح حصة من أسهم الشركاء الحاليين.



وقالت الشركة إن الطرح المقرر له نهاية الربع الثالث، أو بداية الربع الرابع من 2018 سيتضمن جزءا للمؤسسات الاستثمارية العالمية، و الافراد المصريين.



ويدير الطرح محليا وعالميا بنك استثمار بلتون، بينما يأتي مكتب معتوق بسيوني كمستشار قانوني للطرح، فيما يمثل المستشار المالي المستقل مكتب BOD.