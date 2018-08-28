شريف عيسى:



خاطبت الشركة الأهلية للشحوم والزيوت المعدنية شبكة موزعيها بالأسعار الجديدة لمنتجاتها، والمقرر بدء تطبيقها الأول من سبتمبر المقبل.



وقال أحد موزعى الأهلية لـ"المال" إن الأسعار الجديدة لمنتجات الأهلية قد ارتفعت مقارنه بأسعار أغسطس بنسبة تراوحت ما بين 6% إلى 7%، موضحًا أن الزيادة تأتى نتيجة فروق أسعار الزيت الخام.



وأكد أنه على مدار الفترة شهدت أسعار زيوت السيارات والشحوم زيادات كبيرة نتيجة لإعلان وزارة البترول والثورة المعدنية تحريك أسعار الوقود خلال منتصف يونيو الماضى، الأمر الذى دفع العديد من الشركات لرفع أسعار لإمتصاص الزيادة، مع راتفاع تكلفة الإنتاج.



وأشار أن الزيادات المتتالية فى اسعار الزيوت تسببت ركود المبيعات خاصة مع تراجع الإقبال المستهلك على الشراء، بعد ان قرر شريحة كبيرة من العملاء لزيادة المسافات التى تقطعها السيارة.



وتوضح الصور التالية الأسعار الجديدة لمنتجات زيوت وشحوم الأهلية والمقرر تطبيقها بدًء من سبتمبر المقبل:



































