لجنة فحص ضريبى تؤيد مطالبة مصرف أبو ظبى بمبلغ 207 ملايين جنيه

مصرف أبوظبى الإسلامى





رجب عزالدين



قال مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، إنه سيقوم بتسديد مطالبات ضريبية على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 207 ملايين جنيه تقريبا.



وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية، أن لجنة الطعن الضريبى نظرت الطعن المرفوع منه وانتهت إلى تأييد قرار مأمورية الضرائب فى فرض ضريبة على عوائد اذون وسندات الخزانة بمبلغ قدره 207.19 مليون جنيه.



وتابع البنك إن المطالبة المشار إليها سيتم سدادها دون تأثير على قائمة الدخل أو نتائج أعمال المصرف نظرا لوجود مخصصات كافية تغطى هذا المبلغ.



ونوه البنك بأنه سيستمر فى مباشرة كل الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية أمام الجهات المختصة طعنا على تلك المطالبة.

