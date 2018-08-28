EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
لجنة فحص ضريبى تؤيد مطالبة مصرف أبو ظبى بمبلغ 207 ملايين جنيه
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 01:06 م
مصرف أبوظبى الإسلامى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
17.86 جنيه أعلى سعر لشراء الدولار في "أبو ظبي الإسلامي"
"أبو ظبي الإسلامي - مصر" يعلن عن النتائج المالية المجمعة لأعماله
حصاد مصرف أبوظبي الإسلامي– مصر لعام 2017
فاروس يوصي بزيادة الوزن النسبي لسهم أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبى الإسلامى
رجب عزالدين
قال مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر، إنه سيقوم بتسديد مطالبات ضريبية على عوائد أذون وسندات الخزانة بقيمة 207 ملايين جنيه تقريبا.
وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية، أن لجنة الطعن الضريبى نظرت الطعن المرفوع منه وانتهت إلى تأييد قرار مأمورية الضرائب فى فرض ضريبة على عوائد اذون وسندات الخزانة بمبلغ قدره 207.19 مليون جنيه.
وتابع البنك إن المطالبة المشار إليها سيتم سدادها دون تأثير على قائمة الدخل أو نتائج أعمال المصرف نظرا لوجود مخصصات كافية تغطى هذا المبلغ.
ونوه البنك بأنه سيستمر فى مباشرة كل الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية أمام الجهات المختصة طعنا على تلك المطالبة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا