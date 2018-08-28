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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

إتش سي مستشارا لاستحواذ مينا فارم على 15.76% بشركة مينا فارم بروبيجين

مينا فارم للادوية
مينا فارم للادوية
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أسماء السيد

قامت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بدور المستشار المالي لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، فى الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأسمال شركة مينا فارم بروبيجين، إحدى شركاتها التابعة والمتخصصة فى مجال أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، مقابل 95 مليون جنيه.

وأوضحت "إتش سي" في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أنها قامت بدور السمسار لكل من المشتري والبائع.

وبعد إتمام هذه الصفقة ارتفعت مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في شركة مينا فارم بروبيجين إلى 75.01٪ بدلا من 59.25٪.
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