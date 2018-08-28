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بورصة وشركات
إتش سي مستشارا لاستحواذ مينا فارم على 15.76% بشركة مينا فارم بروبيجين
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 12:59 م
مينا فارم للادوية
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أسماء السيد
قامت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، بدور المستشار المالي لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، فى الاستحواذ على نسبة 15.76% إضافية من رأسمال شركة مينا فارم بروبيجين، إحدى شركاتها التابعة والمتخصصة فى مجال أبحاث وتطوير وتصنيع الأدوية الحيوية، مقابل 95 مليون جنيه.
وأوضحت "إتش سي" في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أنها قامت بدور السمسار لكل من المشتري والبائع.
وبعد إتمام هذه الصفقة ارتفعت مساهمة شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية في شركة مينا فارم بروبيجين إلى 75.01٪ بدلا من 59.25٪.
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