وكلاء سيارات يدشنون خدمة «Door to Door» للصيانة

هوندا سيفيك



المال-خاص



أعلن وكلاء سيارات عن تفعيل خدمة «Door to Door» بهدف إجراء الصيانة للعملاء، الذين لايملكون وقتا للذهاب لمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة المعتمدة.



تهدف الخدمة إلى إجراء الصيانة الدورية والسريعة على الطرازات والموديلات المنتمية للعلامة التجارية، منها تغيير الزيت والاطمئنان على المياه بالمركبة، علاوة عن توفير خدمة نقل السيارة من البيت لمركز الصيانة، مع إعادة تسليمها للعميل مرة أخرى عقب الانتهاء من صيانتها.



أرجع خبراء فى قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة، لجوء الوكلاء إلى تدشين تلك الخدمة، رغبة فى توفير خدمات الصيانة بالقرب من العميل، لا سيما مع ضعف انتشار مراكز الصيانة، ومنافذ قطع الغيار فى أنحاء الجمهورية، مؤكدين أن تلك الخدمة غالبًا ما تلجأ إليها شركات السيارات المستحوذة على علامات تجارية جديدة تقدم للمرة الأولى بالسوق المحلية.



قال محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بشركة النيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا اليابانية فى مصر، إن اتجاه عدد من الوكلاء لتفعيل خدمة Door to Door يتعلق بالوكلاء المستحوذين حديثًا على علامات تجارية، تسعى لتقديم خدماتها بشكل سلس، فى ظل عدم الانتشار الكافى لمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة التابعة لها.



أشار إلى أن تلك الخدمة تتناسب مع مستويات الدخول المرتفعة، التى تسعى لاقتناء سيارات مرتفعة القيمة، لأن تفعيلها لصالح طرازات وأنواع تخاطب فئة الشرائح الدخول المتوسطة، لن تكون مجدية، لا سيما مع اتجاه تلك الشرائح لتخفيض النفقات مع تراجع قيمة العملة وارتفاع مستويات التضخم.



أكد أن تكلفة نقل السيارة لمركز الخدمة عبر الونش، تصل إلى ما يقرب من 500 جنيه، كما أن إجراء عمليات الصيانة الدورية بمقر إقامة العميل يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الصيانة، بقيمة تبدأ من 150 جنيهًا، لكل جزء ومكون يتم تغييره، وإصلاحه.



بين أن النيل للتجارة والهندسة كانت من أولى شركات السيارات العاملة فى السوق المصرية، التى تطلق خدمة صيانة Door to Door سواء لنقل السيارة لمركز الصيانة، أو إجراء الصيانة اللازمة أمام المنزل، موضحًا أن إقبال المستهلك على تلك النوعية من الخدمات ضعيف للغاية، وأن مستخدمى تلك الخدمة يكونون فى الغالب من السيدات نتيجة تعطل مفاجئ بالسيارة، وعدم قدرتها على إعادة تشغيلها.



كشف عن استهداف وكيل هوندا فى مصر صيانة ما يقرب من 430 سيارة، عبر تلك الخدمة، مقسمة ما بين إصلاح 180 سيارة عند مقرات إقامة العملاء، بواقع 15 مركبة شهريًا، ونقل شاحنة الونش ما يزيد عن 250 سيارة سنويًا لمركز الخدمة، بمتوسط 20 سيارة شهريًا.



أشار إلى أن التوسعات التى تجريها الشركة فى مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، التى كان آخرها افتتاح مركز بورسعيد، بالتعاون مع أحد الموزعين لتوفير الصيانة السريعة لعملاء سيارات هوندا، تقلل من اعتماد العملاء على خدمة Door to Door.



قال مصدر مسئول بشركة النيل الهندسية، وكلاء سيارات فيات وألفا روميو وجيب فى مصر، إنه فى بداية أغسطس الجارى، أعلنت الشركة عن تدشين خدمة «Door to Door» بهدف إجراء عمليات الصيانة الدورية والطارئة، للعملاء غير القادرين على الذهاب لمركز الخدمة المعتمدة.



أكد أن الخدمة يقتصر توافرها على عملاء محافظة القاهرة، لا سيما مع ارتفاع تكلفة تشغيل الخدمة، نظرًا لارتفاع سعر السيارة المزودة بونش، موضحًا أنه يمكن إجراء الصيانات الدورية والمتعلقة بتغيير الزيوت، وتيل الفرامل، والفلاتر، مؤكدًا على أنه فى حالة الإصابات التى تتعرض لها السيارة والتى تطلب سمكرة ودهان لابد من نقل السيارة لمركز الصيانة.



أشار إلى أن عمليات الصيانة الدورية لسيارات فيات وألفا روميو وجيب بخدمة Door to Door، الانتهاء منها فى غضون ساعات، إلا أن امتداد عمليات لتغيير أجزاء فى الأبواب على سبيل المثال، أو حاجة السيارة لإجراء إصلاحات لأجزاء ميكانيكية، يتطلب نقل السيارة لمركز الخدمة لصعوبة إتمامها بهذه الخدمة.



قال مصدر مسئول بمبيعات أبو غالى موتورز، وكلاء سيارات سوبارو وجيب وألفا روميو وغيرها من العلامات التجارية، إن الفترة الماضية شهدت استحداث الشركة مجموعة من التسهيلات لعملائها، التى من بينها إمكانية تقديم خدمة الصيانة السريعة بمقر إقامة العميل، لا سيما لملاك السيارات الذين لا يملكون الوقت الكافى لقضاء ساعات طويلة داخل مراكز الصيانة المعتمدة.



أشار إلى أن أبو غالى موتورز توفر خدمة نقل عبر تاكسى لندن، للعملاء الجدد، لاستلام طرازاتهم سواء سوبارو أو ألفا روميو، بهدف تحقيق أعلى معدلات رضاء، وضمان استمرار ولائهم للشركة.