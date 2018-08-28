هوندا مصر 2018



شريف عيسى



تخطط النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم مصر للتجارة، وكلاء سيارات هوندا فى مصر، لتغطية %70 من استدعائها بالسوق لطرازات العلامة اليابانية التى تعانى من عيوب فى الوسائد الهوائية، بنهاية مارس 2019.



كان وكيل هوندا قد أعلن فى عام 2016 عن إطلاق حملة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لتغيير نافخ الوسادة الهوائية، نتيجة لعيوب بصناعته قد تؤدى إلى انفجار مفاجئ له، مما يؤثر على سلامة الركاب.



وقال محمد فضل، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بالنيل للتجارة والهندسة، إنه على مدار الفترة الماضية تمكنت الشركة من تغطية ما يقرب من %55، من الطرازات الستة التى تخضع للاستدعاء.



وأشار إلى أن الشركة تواجه العديد من الصعوبات والتحديات فى دفع ملاك الطرازات التى تخضع للاستدعاء، خاصة للموديلات القديمة التى مر على إنتاجها ما يقرب من 16 عامًا، خاصة إذا قام المالك الأول لها ببيعها كسيارة مستعملة.



وكشف عن سعى الشركة خلال الأيام القليلة المقبلة لتدشين حملة جديدة موسعة لحث العملاء على التوجه بسياراتهم الخاضعة للاستدعاء إلى مراكز الخدمة، بهدف الوصول لمستهدفاتها بنهاية العام المالى اليابانى فى مارس 2019.



جدير بالذكر أن إجمالى السيارات التى تعانى من خلل فى وسائدها الهوائية يصل إلى 19 ألف وحدة لموديلات يعود إنتاجها إلى الفترة من 2002 وحتى نهاية 2013.



وتضم الطرازات المستدعاة كل من هوندا أكورد، لموديلات تمتد من 2004 وحتى نهاية 2007، وطراز سيتى التى يعود إنتاجها خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، وطرازات سيفيك من 2002 وحتى 2010، وطرازات سى أر فى موديلات من 2002 إلى 2009، وسيارة هوندا أستريم التى أنتجت خلال عام 2002، بالإضافة إلى طراز جاز المنتج من 2002 وحتى نهاية 2005.



كانت هوندا العالمية، ثالث أكبر مصنع للسيارات فى اليابان، قد أعلنت منذ 2015 عن تدشين حملة موسعة بجميع دول العالم لاستدعاء ما يقرب من 26.7 مليون سيارة من موديلات مختلفة، منها 1.63 مليون سيارة تم بيعها فى السوق اليابانى، نتيجة خلل فى الوسائد الهوائية، والمنتجة من قبل شركة تاكاتا اليابانية.



وقالت هوندا فى بيان لها نشرته وكالة رويترز إنها وغيرها من مصنعى السيارات يسعون لإطلاق أكبر حملة استدعاء نتيجة لعيوب فى عمليات تصنيع الوسائد الهوائية قد تؤدى إلى انفجارها بشكل مفاجئ تؤدى بحياة راكب السيارة أو تلحق به إصابات خطيرة.



وارتبطت وسائد تاكاتا الهوائية المعيبة بتسع حالات وفاة وقعت منذ 2004، من بينها 8 حالات فى طرز أقدم من سيارات هوندا.