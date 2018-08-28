سهم البنك التجارى الدولى يتلاعب بالبورصة

مقراً لثانى فروع البنك التجارى الدولى بسوديك وست



■ محللون: فرصة للارتداد صوب 15400 نقطة.. والتجارى إلى 84.5 جنيه



مصطفى طلعت



تلاعب سهم البنك التجارى الدولى، بمؤشرات البورصة المصرية، خلال جلسة تداولات الإثنين، التى شهدت تأرجحاً بين الصعود والهبوط، حتى الختام.



تأرجح السهم، صاحب الوزن النسبى الأكبر بالبورصة، وانخفض أثناء التداولات تجاه مستوى الدعم 80 جنيهاً، ثم سرعان ما عادت القوى الشرائية للظهور لتدفعه لأعلى مرة أخرى، ليغلق متراجعاَ %1 عند 81.7 جنيه.



تمكن مؤشر «Egx30» الرئيسى، من تعويض خسائر الجلسة التى وصل خلالها إلى مستوى الدعم 15000 نقطة، منهياً التعاملات منخفضاً بشكل طفيف بلغ %0.02، عند مستوى 15236 نقطة، فاقداً نقطتين، نتيجة ظهور بعض القوى الشرائية.



وبالمثل، أنهى مؤشر EGX70للأسهم الصغيرة والمتوسطة تداولاته متراجعاً %0.1 عند 738 نقطة، كما انخفض مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا 0.15 % إلى 1896نقطة.



بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 764 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللونان الأخضر والأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 58 سهمًا من إجمالى 171 سهما متداولا، بينما هبط 63 سهمًا، واستقرت أسعار 50 عند نفس مستوياتها دون تغيير.



اتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والأجانب، والمؤسسات العربية، والأجنبية، للبيع بصافى تداولات قدرها 10.7 3.4 و2.1 و39.5 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تداولات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى 11.9 و43.9 مليون جنيه على التوالى.



توقع سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، ارتداد السوق لأعلى ليتحرك صوب مستوى المقاومة الأول عند 15400 نقطة ثم مستوى 15640 نقطة، كما رجح ارتداد السهم لأعلى صوب المقاومة 84.5 ثم 86.5 جنيه.



أوضح غريب أن المؤشر السبعينى انخفض بنسبة طفيفة، لينهى الجلسة متراجعاً %0.10، فاقدًا نقطة واحدة، وبعد ارتداد المؤشر لأعلى من مستوى الدعم 730 نقطة، وصولا لمستوى المقاومة 755 نقطة.



قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى اتجه للانخفاض بداية تعاملات الجلسة، ليصل إلى 15071 نقطة، بضغوط بيعية، التى شهدها سهم البنك التجارى الدولى، صاحب الوزن النسبى الأكبر.



أكدت أن القوة الشرائية تمكنت من التماسك والعودة إلى أعلى الدعم والقاع السابق 15100 نقطة، لتدفع المؤشر للصعود، وتقليص خسائره مكونا نموذج فنى إيجابى يعزز من فرص الارتداد على الأجل القصير، لا سيما مع ارتفاع أحجام التداولات نسبياً.



لفت إلى أن العودة للاستقرار أعلى 15100 نقطة، تسمح بالتحرك الإيجابى والصعود لإعادة استهداف المقاومة 15500-15640 على الأجل القصير، وتبقى أى ارتفاعات فى إطار حركة ارتداد تصحيحية قصيرة الأجل، طالما تمكن من البقاء أسفل مستوى 16000 نقطة.