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المال-خاص



أكد عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى للاستثمار السياحى، أن شركة «سكاى لايت» للتنمية السياحية التابعة، تترقب ببداية الربع الرابع من 2018 عن إعداد نموذج طرح أسهم الشركة بالبورصة.



وأضاف مراد فى تصريحات لـ«المال»، أن تعديلات قواعد القيد الجديدة تسببت فى عدم وضوح الرؤية، مشيرا إلى أن شركته تتواصل مع تلك الجهات لمعرفة المسئول عن نموذج الطرح.



وأوضح أن شركته كانت ترغب فى طرح نحو %15 من أسهمها بالبورصة قبل إقرار التعديلات الجديدة على قواعد القيد، والتى وضعت حدا أدنى لنسبة الطرح بألا تقل عن %25 من أسهم الشركة.



وأكد مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى للاستثمار السياحى، أن شركته أنهت جميع المتطلبات سواء الخاصة بالهيئة أو إدارة البورصة، مشيرًا إلى أن عملية الطرح متوقفة فقط على نموذج الطرح.



وأشار مراد إلى شركة «برايم القابضة» للاستشارات المالية ستتولى إدارة عملية الطرح، فيما تم تحديد القيمة العادلة لسهم «سكاى لايت» عند 3.35 جنيه للسهم، متوقعًا تنفيذ الطرح فى بداية الربع الأخير من العام الجارى.



يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على تقرير القيمة العادلة لسهم «سكاى لايت» والمعد من قبل شركة «ركويزا للاستشارات المالية»، والبالغة قيمته 3.35 جنيه للسهم.



وكانت لجنة القيد بالبورصة قد قررت، يونيو 2016، قيد أسهم شركة سكاى لايت للتنمية السياحية، برأسمال 102.788 مليون جنيه، موزعا على 102.788 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وتمتلك «سكاى لايت» قرية سياحية بمنطقة العين السخنة، تضم عددا من الشاليهات الفندقية والسياحية تم إنشاؤها عبر ثلاث مراحل، إضافة إلى امتلاكها فندق هوريزون الوادى.