هل تجذب «الإسكندرية للحاويات» و«عز الدخيلة» السيولة لمؤشر EGX70 مجددًا؟

أحمد على





ورجح غريب، أنه فى حال بقاء سيطرة التحركات الهادئة والبطيئة بمؤشر البورصة الرئيسى فإنه من المحتمل أن ترتفع سيولة نظيره EGX70 فى ظل وجود شركات سيطرح حصصا إضافية منها خلال فترة زمنية قصيرة.













«تعاملات هادئة بتحركات هابطة».. هكذا يوصف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 منذ نهاية الربع الأول من العام الجارى، وحتى اللحظة الراهنة، فمنذ منتصف مارس الماضى، هبط المؤشر بنسبة كبيرة بلغت %18.7 ليصل لمستويات الـ730 نقطة، مقارنة بمستوى الـ900 نقطة فى نهاية مارس.ورغم حدوث طفرة فى المستويات السعرية لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فى الربع الأخير من عام 2017 الماضى، وانتقال السيولة لتلك الأسهم فى ظل معاناة أسهم المؤشر الرئيسى من التحرك البطيء آنذاك، فإن الوضع لم يدم طويلًا فسرعان ما عادة الأمور إلى طبيعتها واستحوذت الأسهم الكبيرة على الجانب الأكبر من السيولة المتداولة بالسوق.وجاءت التعديلات التى أدخلتها لجنة المؤشرات بالبورصة فى نهاية يوليو الماضى، لتحمل أعضاء جدد لمؤشرEGX70 بلغ عددهم نحو 20 سهما، كان أبرزها سهمى «الإسكندرية لتداول الحاويات» و«عز الدخيلة» و«سى آى كابيتال» و«بى بى اى القابضة» و«النعيم القابضة» و«جى بى أوتو».وتجرى البورصة مراجعتين كل عام لمؤشراتها تنتهى الأولى فى يناير ويتم بدء العمل بها أول فبراير، وتنتهى المراجعة الثانية أواخر يوليو ويتم العمل بها بداية أغسطس، وترصد المراجعات التغير فى قيم التداولات على الأسهم المقيدة ومعدل التداول الحر، وفقا لمنهجيات كل مؤشر.«المال» طرحت تساؤلها حول مستقبل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عقب انضمام عدة أسهم ستسلط الضوء على المؤشر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل التحركات الهادئة والحذرة لأسهم المؤشر الرئيسى EGX30 والذى يمر بموجة هابطة من شهر أبريل الماضى، وسجل فيه أعلى مستوياته خلال العام الحالى عند 18300 نقطة، إلى أن وصل لمستويات الـ 15200 نقطة بنهاية أغسطس الجارى.وأكد الخبراء أن وجود أسهم ستجذب نسبة مرتفعة من اهتمام المستثمرين سيساعد على رفع حجم التداول والسيولة على الأسهم المدرجة بالمؤشر خلال الفترة المقبلة، وأخصوا بالذكر سهم شركة «الإسكندرية لتداول الحاويات» فى ظل قرب طرح حصة إضافية من الشركة بالبورصة.وأضافوا أن شهر أغسطس الجارى، شهد نجاح الأسهم الجديدة بالمؤشر فى إيقاف رحلة الهبوط المستمرة من أسابيع عدة، مشيرين إلى أن المؤشر يسعى لتكوين مستوى دعم قوى للانطلاق فى رحلة صعود جديدة.وربط بعض الخبراء الحركة الإيجابية لأسهم مؤشر EGX70 بدورة تحرك نظيره الرئيسى EGX30، موضحين أن سيولة الأول سترتفع بدخول الثانى مرحلة الهدوء والتعاملات البطيئة، إذ إن العلاقة بينهما علاقة عكسية.وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن تغيير نحو %28 من الأسهم المدرجة بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 سيساهم بشكل أو بآخر فى تحسين وضعية المؤشر التى ظلت فترة كبيرة تُعانى من ضعف السيولة والاتجاه الهابط المتتالى.وأضاف أن الشهر الأول لشكل مؤشر EGX70 عقب تعديلات المراجعة الدورية، حمل أخبارًا جيدة، إذ نجح المؤشر فى إيقاف سلسلة الخسائر، وبدأ مرحلة تكوين دعم قوى يكون بمثابة قاعدة للانطلاق مجددًا نحو مستويات الـ800 نقطة كمرحلة أولى.وأوضح حسن، أن القرار المحتمل الخاص بتجزئة وتقسيم سهم «الإسكندرية لتداول الحاويات» سيكون سببًا فى رفع مستويات السيولة بالمؤشر خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن المؤشر سيستهدف مستويات الـ750 نقطة فى المدى القصير.وأشار حسن إلى أن السبب الرئيسى وراء ضعف أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فى الفترة الراهنة مقارنة بنهاية عام 2017 والتى تميزت بارتفاع أحجام السيولة، يعود إلى خروج 5 أسهم من المؤشر فى المراجعة الدورية فى بداية عام 2018، وانتقالهم للمؤشر الرئيسى EGX30 وكان أبرزهم سهمى «السويدى للكابلات» و«أموك».وقال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للسمسرة، إن طريقة حساب أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 هى المعيار الرئيسى، إذ لا تطبق سياسة الأوزان النسبية المختلفة للأسهم المدرجة بالمؤشر، حيث تتساوى الأوزان لجميع الأسهم بغض النظر عن قيمتها السوقية وعدد أسهمها.وأضاف أن وجود أسهم شركات سيتم طرح حصص إضافية منها فى السوق، قد يكون عنصرا مساعدا على زيادة حجم السيولة المتداولة بمؤشر EGX70 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وجود الأسهم المدرجة بالمؤشر بقائمة الأسهم المتاح لها التعامل بالأنشطة المتخصصة سيكون ذات تأثير أكبر.وأوضح السعيد، أن المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 يمر بمرحلة هادئة للغاية، مرجعًا ذلك إلى حاجة السوق لمحفزات جديدة، مؤكدًا أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سيكون محفز قوى لرفع حجم السيولة بالسوق بشكل عام.وأشار إلى أن وجود عدة شركات ذات سمعة جيدة فى مؤشر EGX70 سيسهم فى رفع حجم السيولة، شريطة زيادة حجم البضاعة أمام المستثمرين، خاصة الحكومية منها.وقال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن البورصة تخضع لثوابت نظرية أهمها دورة عمل السيولة، إذ تنتقل السيولة بين المؤشرات وفقًا لأداء الأسهم الكبيرة أولًا ثم الأسهم المتوسطة والصغيرة فى حال هبوط أو هدوء تحركات الأولى.وأضاف أن وجود أسهم قوية فى مؤشر EGX70 قد يكون عامل إيجابى لسحب نسبة أكبر من تركيز المتعاملين بالسوق، مشيرًا إلى أن سهمى «الإسكندرية للحاويات» و«عز الدخيلة» قادرين على لعب ذلك الدور بكفاءة جيدة.وأوضح رئيس قسم التحليل الفنى بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أن طريقة احتساب معدل تغير مؤشرEGX70 تعتمد على تساوى الأوزان النسبية للأسهم المدرجة به، بخلاف الطريقة المتبعة فى المؤشر الرئيسى EGX30 والتى تمنح كل سهم وزن نسبى بناء على قيمة رأس المال السوقى لتلك الشركة.