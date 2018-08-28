«القاهرة للاستثمار» تعتزم التوسع بالمدارس وجامعة بدر

شركة القاهرة للاستثمار



■ خطة لبيع الأراضى غير المطورة و10 مبانٍ إدارية

■ تسعى لإطلاق صندوق استثمارى متخصص بالتكنولوجيا



شريف عمر



تتبنى شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، خطة توسعية، تشمل إنشاء 4 مدارس جديدة، مع السعى للحصول على أرض بمحافظة أسيوط لتأسيس كليات تتبع جامعة بدر، وذلك فى إطار توجه الشركة لطرح %37.84 من رأسمالها فى البورصة.



وحصلت «المال» على تقرير شامل لجميع تفاصيل طرح أسهم القاهرة للاستثمار بالبورصة، يشير الى أن الشركة تملك حالياً 19 مدرسة موزعة على 6 محافظات، وتطمح فى الفترة المقبلة لإضافة 4 أخرى فى القاهرة والدلتا والصعيد، يتبعها التركيز على إنشاء مدارس جديدة فى المناطق العمرانية الناشئة على غرار العاصمة الإدارية.



وأكدت المجموعة أنها تولى اهتمامًا بزيادة عدد المدارس عبر الاستحواذ على الكيانات التى تواجه صعوبات مالية، بجانب المشاركة فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقة مع شركات التطوير العقارى.



ولفت التقرير إلى أن الشركة تملك جامعة بدر على مساحة 45 فداناً، وتضم حالياً 7 كليات، ومن المخطط افتتاح كلية العلوم السينمائية والمسرحية بحلول شهر سبتمبر المقبل، كما أن هناك دراسة لإنشاء 7 كليات أخرى بحلول العام الدراسى 2022.



وأشارت الشركة إلى أنها تسعى للحصول على قطعة أرض فى محافظة أسيوط لتأسيس كليات جديدة تتبع جامعة بدر، سيقام عليها 4 كليات، بحلول عام 2021، يرتفع بها عدد الطلاب بالجامعة إلى 35.5 ألف.



وأوضحت أنها تعتزم بيع عدد من الأراضى غير المطورة والمملوكة لها، بجانب 10 مبان إدارية، على أن يتم استغلال حصيلة البيع فى تمويل خطط التوسع المستقبلية.



ولفتت إلى مساهمتها بالشراكة مع جامعة بدر فى نحو %25 من رأسمال شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية، والتى تملك مستشفى تحت الإنشاء، وتراهن «القاهرة للاستثمار» على ذراع الرعاية الصحية فى خلق تدفقات نقدية للمجموعة ككل إما عبر توزيعات الأرباح أو بيع حصة من الملكية، كما أن وجود هذه الشركة يسهل خطوة إنشاء كلية طب بشرى بجامعة بدر.



وأشارت الشركة لاستثمار 500 ألف دولار فى مجال التكنولوجيا، عبر الاستحواذ على حصص بكيانات ناشئة مثل «مافيركس» وأكاديمية «مواهب» العاملة فى مجال التعليم المختلط والروبوتات، كما أعلنت نيتها الاستمرار فى هذا المجال، خلال السنوات الخمس المقبلة مع التركيز على حلول التعليم الذكى باستعمال الصوت وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، على أن تكون هذه الاستثمارات ركيزة أولية لتدشين صندوق دولى يستثمر بالمجال.



وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الحالى، حققت المجموعة 487.9 مليون جنيه إيرادات، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والدين نحو 258.4 مليون، بينما سجلت صافى ربح وصل إلى 165.4 مليون.



وأعلنت الشركة أنها ستقوم ببيع 207.259 مليون سهم تتوزع بواقع 192.750 مليون للطرح الخاص للمؤسسات الاستثمارية الدولية من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان، و14.5 مليون للطرح العام للأفراد فى السوق المحلية، وتعهد المساهم الرئيسي باستخدام 100 مليون جنيه من حصيلة الطرح لزيادة رأس المال بعد إتمام عملية الاكتتاب.



وتسيطر شركة سوشيال إمباكت، المساهم الرئيسى، على %85.33 من رأسمال «القاهرة للاستثمار»، فيما حصلت على موافقة هيئة الرقابة المالية على القيد المبدئى بالبورصة بتاريخ 16 أغسطس الجارى.



ونشرت «المال» مؤخرًا تولى شركة جرانت ثورنتون، مهام المستشار المالى المستقل، لتقييم أسهم القاهرة للاستثمار، فيما بلغ إجمالى استثماراتها بجامعة بدر - التابعة - 325 مليون جنيه فى نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، وسجل إجمالى الالتزامات وحقوق الملكية 786 مليونا، ويبلغ رأسمال الشركة المدفوع 219.1 مليون جنيه.



وتتولى المجموعة المالية هيرمس، مهام المنسق العالمى ومدير الطرح، فيما يتولى مكتب ذو الفقار وشركاه الاستشارات القانونية للطرح داخليا، ومكتب وايت آند كيس مهام الاستشارات القانونية خارجيا، بجانب مكتب GIDE العالمى للاستشارات القانونية.



وتعمل «القاهرة للاستثمار» فى مجال إنشاء وإدارة المنشآت التعليمية وتمتلك سلاسل مدارس فيوتشر للغات بجانب جامعة بدر، كما تملك مشروعات عقارية فى منطقة المقطم، ولديها منشآت علاجية، واستثمارات بمجال تجارة الأدوات الطبية وأجهزة المستشفيات، والخدمات البترولية.