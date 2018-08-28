شركات التعهيد تحدد مطالب القطاع من وزير الاتصالات

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



محمود جمال وسمية كمال



تجتمع شركات خدمات التعهيد العاملة بالسوق المحلية، غداً الأربعاء، للاتفاق على مطالب القطاع قبل لقاء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، منتصف سبتمبر المقبل.



وقالت مصادر مسئولة بالقطاع، إن اللقاء المزمع سيبحث مجموعة من المطالب، بحضور ممثلى شعبة خدمات التعهيد بجمعية اتصال، منها إعادة النظر فى أسعار إيجارات مبانى منطقة تكنولوجيا المعادى، التى تضاعفت منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.



وكانت «المال» قد انفردت فى وقت سابق، بالكشف عن قرار اللجنة الوزارية، التى تضم ممثلين عن وزارتى الاتصالات والمالية، بشأن تعديل سعر الدولار، المقوم به أسعار إيجار متر المبانى بالمنطقة - المعادى بارك، ليرتفع بأثر رجعى من 8.88 إلى 17.70 جنيه، منذ تحرير سعر الصرف.



وأوضحت المصادر أن الشركات ستبحث أيضا دعم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا«، للمشاركة فى المحافل والمؤتمرات الدولية، وتدريب الكوادر للحصول على شهادة المعايير الدولية فى جودة إدارة خدمة العملاء COPC، فضلا عن إجراء مفاوضات مع المصرية للاتصالات، لتخفيض سعر دقيقة المكالمات الدولية لدول الخليج، والتى تدور حاليًّا بين 36 و50 سنتًا.



ويعمل أكثر من شركة فى تقديم خدمات التعهيد بمصر، لعملاء محليين ودوليين من مختلف القطاعات الاقتصادية، أبرزها «أكسيد» و«راية» و«إيكو» و«اتصال الدولية» و«BDO ESNAD» و «وصلة».



وأكدت المصادر أن الفترة الأخيرة شهدت تحولات كبيرة فى أساليب تقديم خدمات التعهيد عالمياً، ويجب على الشركات المصرية مواكبتها، من بينها التركيز على تطوير قنوات رقمية جديدة على وسائل التواصل الاجتماعى، بالتزامن مع صعود أسواق ناشئة بأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية، وعدم اقتصار خدمات الكول سنتر على المكالمات الصوتية المسجلة «IVR».



وحصلت مصر فى أكتوبر 2016، على جائزة أفضل وجهة استثمارية لخدمات التعهيد من رابطة خدمات التعهيد الأوروبية، بعد منافسة قوية مع 3 دول، هى جزر فيجى الواقعة شرق نيوزيلندا، وبيلاروسيا، وسيريلانكا.



وبلغ حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات لأسواق أوروبا وأمريكا والخليج خلال العام الماضى 1.8 مليار دولار، وتفاوض وزارة الاتصالات حاليا أكثر من شركة محلية ودولية للاستثمار فى منطقتى «برج العرب« و«أسيوط« التكنولوجيتين، لإنشاء مقاعد كول سنتر، ومراكز بيانات عملاقة - داتا سنتر.