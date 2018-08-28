مصر تخاطب الصين لتصدير 4 حاصلات زراعية

تتضمن التمور والرمان المانجو والبطاطس



«العطار»: إرسال الملف الفنى للبطاطس.. ووفد يزور مزارع النخيل الأسبوع المقبل



عبدالحميد دمرداش: وعد بدراسة الملفات واحد تلو الآخر



مصطفى النجارى: نحاول موائمة الضوابط مع قدرة المنتجين









الصاوى أحمد وأحمد اللاهونى

وحققت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية العام الماضي زيادة كبيرة بنسبة 60%، إذ بلغت 408 ملايين دولار مقارنة بنحو 255 مليون دولار خلال عام 2016، فيما شهدت الواردات تراجعاً بنحو8.7%، وانخفضت إلى 9 مليارت و530 مليون دولار خلال 2017 مقابل 10 مليارات و430 مليون دولار خلال عام 2016، ليصل إجمالي حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2017 إلى 9 مليارات و938 مليون دولار مقارنةً بـ10 مليار و685 مليون دولار خلال عام 2016 بنسبة تراجع بلغت 7%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.



خاطبت وزارة الزراعة المصرية ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، نظيرتها الصينية قبل أيام لفتح باب تصدير محاصيل البطاطس، والتمور والمانجو والرمان، أسوة بالعنب والموالح.وأكد الدكتور أحمد كمال العطار، رئيس الحجر الزراعى أن مصر أرسلت الملف الفنى للبطاطس متضمنا جميع البيانات المطلوبة عن المحصول مثل المناطق المحجرية التى يتم عبرها التصدير - وهى خالية من كل الأمراض - وكذلك تحليل لمخاطر الآفات الزراعية.وأوضح العطار، فى تصريحات لـ «المال»، أن الصين ردت بالموافقة على محصول التمور فقط من الملفات التى أرسلها الحجر الزراعى لمحاصيل الرمان والمانجو والتمور.ولفت إلى أنه من المقرر أن يزور وفد صينى مزارع النخيل خلال الأسبوع المقبل، للتأكد من معايير الجودة والأمراض خاصة «سوسة النخيل».وأوضح عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الصين وعدت مصر بدراسة ملف تلو الآخر، نظرا لعدم وجود عدد كاف فى الحجر الزراعى الصينى لدراسة كل هذه الملفات الفنية مجتمعة.وأكد فى تصريحات لـ«المال»، أن وفدًا من الحجر الزراعى والمجلس التصديرى سيصاحب الرئيس السيسى خلال زيارته الصين الشهر المقبل، ومن المقرر التطرق لملفات الحاصلات الزراعية، التى ترغب مصر فى دخولها للسوق هناك متضمنة «التمور، الرمان، المانجو، البطاطس».وكان شفت ليو يونج فينج القائم بأعمال السفير الصينى فى مصر، قد أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيزور الصين خلال سبتمبر المقبل، لحضور منتدى التعاون «الصينى - الأفريقي».وأشار إلى أن الزيارة المرتقبة سترسم مستقبل العلاقات المشتركة، وأن مصر هى ركن أساسى فى استراتيجية الحزام والطريق، للتعاون العربى - الصينى، كونها من الدول المؤسسة للبنك الآسيوى للاستثمار والبنية التحتية، وأنها كانت أول دولة عربية تقيم علاقات مع جمهورية الصين الشعبية، عام 1956، وأصبحت نموذجا للعلاقات بين بكين والدول العربية والإفريقية.وذكر مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الصين سوق واعدة ودائمًا ما تحرص مصر على التواجد فيها، لكنها تطلب ضوابط ومواصفات فنية صعبة.وأكد أن المجلس يعمل جاهدًا مع إدارة الحجر الزراعى للتفاهم مع الجانب الصينى لتتوافق تلك الضوابط مع قدرة المنتجين المصريين، وحققت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية العام الماضى زيادة كبيرة بنسبة %60، مسجلة 408 ملايين دولار مقابل 255 مليون دولار خلال عام 2016.