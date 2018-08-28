السيارات الكهربائية

شريف عيسى:



قفزت مبيعات الدول الأوربية من السيارات الكهربائية خلال يوليو من العام الجارى بنسبة 30%، لتسجل 27 ألف وحدة، مقابل 20,8 ألف سيارة تم بيعها خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وأظهر تقرير نشر اليوم، الاثنين، على موقع cleantechnica ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بالدول الأوربية خلال فترة الشهور السبعة الأولى من 2018 بنسبة 41%، بإجمالى 212 ألف سيارة مباعة، مقابل 150,4 ألف وحدة تم بيعها خلال الفترة ذاتها من 2017.



وقال التقرير إن مبيعات السيارات الكهربائية تمكنت من اقتناص على حصة تمثل 2.2% من إجمالى مبيعات أوروبا من السيارات الملاكى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو.



واحتلت نيسان "ليف" قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعا بأروربا خلال يوليو بإجمالى 4024 سيارة، فيما حلت رينو "Zoe" المركز الثانى بإجمالى 1901 وحدة.



وحصدت "BMW i3" المركز الثالث بعد تمكنها من تسليم 1685 سيارة خلال شهر يوليو، واستطاعت فولكسفاجن "e-Golf" من حصد المركز الرابع بإجمالى 1379 وحدة.



وتمكن طراز "BMW 225xe Active Tourer" من اقتناص المركز الخامس لصالحها بعد ان بلغت إجمالى عدد وحداتها المباعة 1294 وحدة.



ورصد التقرير تربع الطراز اليابانى نيسان "ليف" على قائمة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعا بدول الاتحاد الأوروبى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو بإجمالى 22 ألف سيارة بحصة سوقية 10%، فيما جاءت رينو "Zeo" بالمركز الثانى بإجمالى 18,9 ألف سيارة مباعة بحصة سوقية 9%.



وحلت "BMW i3" فى المرتبة الثالثة فى القائمة بإجمالى 13 ألف سيارة مباعة على مدار الشهور السبعة الأولى، بحصة سوقية 6%، واقتنصت فولكسفاجن "e-Golf" المرتبة الرابعة فى صدارة الموديلات الكهربائية الأعلى مبيعا بإجمالى 11,2 ألف سيارة، بحصة سوقية 5%.



واستطاعت ميتسوبيشى "أوتلاندر" الهجينية اقتناص المرتبة الخامسة لصالحها بعد ان بلغت حصتها السوقية من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية بأوروبا 5%، بإجمالى 10,8 ألف سيارة.



وحصلت فولكسفاجن "GTE" على المركز السادس فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعا بأوروبا بإجمالى 8439 وحدة، بحصة سوقية 4%، أما المركز السابع فحصدته تسلا "Model S" بعد ان تمكنت من بيع 8238 سيارة، بحصة سوقية 4%.



وتمكنت فولفو "XC60 T8" الهجينية من اقتناص حصة تمثل 3% من إجمالى مبيعات السيارات الكهربائية بالسوق الأوربية، بعد تسليمها 7274 سيارة لستحوذ بذلك على المركز الثامن فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعا.



واستقرت سيارة فولكسفاجن "GTE" بالمركز التاسع بإجمالى 7021 سيارة تم بيعها خلال فترة الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بحصة سوقية تقدر بنحو 3%، أما المركز العاشر فجاء من نصيب الطراز الكورى الهجينى كيا "نيرو" بإجمالى 6419 سيارة مباعة، بحصة 3%.

