حيثيات الحكم الذي أخرج أبوتريكة وقادة الأخوان من قائمة الإرهاب

المال - خاص:





أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإلغاء إدراج 1538 متهمًا على قوائم الشخصيات الإرهابية والذين من بينهم لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر لكرة القدم محمد أبو تريكة، والرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو الحكم في الطعن الأول الذي أقامه المتهمون أمام محكمة النقض على قرار الإدراج الأول الصادر من محكمة الجنايات في حين يبقى الطعن الثاني الذي أقامه المتهمون المدرجون على الحكم الثاني بإدراجهم منظورًا أمام محكمة النقض أيضًا ولم تحدد المحكمة موعدًا لنظره والذي يبقى المتهمين جميعًا مدرجين على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 5 سنوات.



ولازال عددا من هذه الأسماء مدرج على قوائم الارهاب وفق حكم آخر، ولم تحدد محكمة النقض جلسة النظر للطعن المقدم ضده.

وأوضحت حيثيات الحكم الأول أن قرار الجنايات بإدراج المتهمين جاء مجملًا بلا توضيح للأفعال والوقائع الخاصة بالمتهمين المدرجين كما أنه لم يتم تسبيبه بالشكل الذي حدده القانون حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبته كما يحدد القانون. وأشارت المحكمة إلى أن حكمها يسري على جميع المتهمين المدرجين في القضية على قوائم الشخصيات الإرهابية.



يذكر أن آثار الإدراج المتعلقة بالمتهمين في القضية كما هي رغم صدور حكم النقض بإلغاء قرار الإدراج الأول وذلك لأن محكمة الجنايات أصدرت قرارا ثانيًا بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 5 سنوات وهو القرار الذي طعن عليه المتهمون مرة أخرى أمام محكمة النقض.

