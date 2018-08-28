بنك الإمارات دبي الوطني يطلق حملة للعملاء بجوائز 5 ملايين جنيه

سيد بدر:





كشف بنك الإمارات دبي الوطني- مصر رائد الخدمات المصرفية بين المؤسسات البنكية عن مفاجأة سارة للعملاء الحاليين والجدد.، حيث أعلن عن حملة جديدة علي الحسابات البنكية تصل قيمة الجائزة الكبرى فيها إلى 5 ملايين جنيه. حيث يحق لكل عميل جديد أو حالي المشاركة في السحب ، بفتح حساب بنكي جديد بحد أدنى 30 ألف جنيه بدءاً من 9 أغسطس2018 ولمدة 7 أشهر، يعلن فى نهايتها عن صاحب الجائزة الكبرى.





كما كشف البنك إن الحملة سوف تشمل أيضا إجراء سحب كل شهرعلى جائزة قدرها 100 ألف جنيه للعملاء المشاركين بالحملة، بالإضافة إلي سحب أخر كل أسبوع على جائزة قدرها 50 ألاف جنيه، يتم منحها لكل من يفوز فى السحب عليها، وذلك بخلاف العائد والفوائد الربحية الأصلية المقررة لأصحاب الحسابات البنكية.





الحملة الجديدة- نصف السنوية -التى أعلن عنها بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ينظمها فى إطار الحملات التى يطلقها على نحو دورى ومنتظم، لتشجيع العملاء الحاليين وجذب عملاء أخرين جدد لإيداع المزيد من الأموال، والإستفادة من المميزات والخدمات المصرفية المتطوره التى يمنحها بنك الإمارات دبى الوطنى - مصر لعملائه، ومكافأتهم وتكريمهم على ثقتهم فى بنك الإمارات دبي الوطني- مصر"علي حد تعبير الرئيس التنفيذي للبنك".





وصرح محمد برو الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر "إن البنك يسعي دائماً لتطوير خدماته ومنتجاته البنكية والمصرفية، التي تضمن لعملاء البنك تلبية إحتياجاتهم المالية المتنوعة على مدار 24 ساعة من خلال أحدث منظومة رقمية للمعاملات المصرفية، والتي تمتاز بالسهولة واليسر في إجراء كافة التحويلات والتعاملات النقدية، بالإضافة إلى العمل علي جذب المزيد من رؤوس الأموال عن طريق منح العملاء الحاليين والجدد حزمة من الجوائز والمكافآت، من خلال الحملات المميزة التى ينظمها البنك بصورة منتظمة، والتى يجري فى نهاية كل منها أكثر من سحب، يشارك فيها أصحاب الحسابات البنكية المحددة، للفوز بمزايا قيمة".

وأوضح محمد برو "إن الشفافية والنزاهة التى شهدها عملاء البنك خلال الحملات الماضية، وراء حرص كافة عملائه على المشاركة في كل حملة جديدة يعلن عنها بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، وخاصة بعد الحملة الشهيرة التي نظمها البنك مؤخراً خلال حملة الودائع، وأجرى فى نهايتها السحب على سيارة فارهة من طراز"مازيراتي جيبلي"الشهيرة، وتم تسليمها لأحد عملاء البنك فى إحتفال تم تنظيمه فى أكبر فنادق مصر السياحية".



