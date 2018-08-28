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سيــارات
مؤشر شركات السيارات الأوروبية يكسب 2.2%
الثلاثاء 28 أغسطس 2018 12:41 ص
شركات السيارات الأوروبية
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شركات السيارات الأوروبية
خالد بدر الدين:
قفز مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات الأوروبية ومكوناتها بأكثر من 2.2 % فى ختام التعاملات الاثنين، فى بورصة فر انكفورت الألمانية ليسجل أفضل أداء له منذ أكثر من شهر.
وارتفعت أسعار أسهم شركات السيارات الأوروبية بفضل الشركات المانية ومنها BMW وفولكسفاجن وبورشه ومرسيدس بنسب تتراوح بين بين 3 % و 2.5 %.
وذكرت وكالة رويترز أن أسعار أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية صعدت بأكثر من 2 % بفضل أنباء اتفاق أمريكي مكسيكي بخصوص اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) حيث تعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية على سلاسة التجارة بين المكسيك والولايات المتحدة لبيع سياراتها المصنعة في المكسيك بالسوق الأمريكية.
وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة والمكسيك تقتربان من صفقة كبيرة بينما أكد مصدر مكسيكي أن أمريكا والمكسيك توصلتا إلى اتفاق بخصوص اتفاقية التجارة الحرة أو النافتا التى تضم دول كندا والمكسيك وواشنطن.
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