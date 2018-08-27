آل الشيخ: أدعم اتحاد الكرة.. وصلاح مغرور

أحمد صبرى



قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه سيدعم الاتحاد المصرى ضد محمد صلاح، باعتباره رئيس اتحاد الكرة العربى، مشيرا إلى أن صلاح مغرور وذو فلسفة.



وأضاف فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم لاتحاد الكورة المصري.. الغرور مقبرة النجوم.. لم أستطع إكمال المقطع من الفلسفة والغرور.. منتخب مصر ٢٣ أسدا.



وأوضح فى منشور آخر بقول متضارب: على فكرة أنا مع صلاح بس بقول كده عشان تعندو وتغيرو الاتحاد.

