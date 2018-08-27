EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
آل الشيخ: أدعم اتحاد الكرة.. وصلاح مغرور
الإثنين 27 أغسطس 2018 10:31 م
تركي آل الشيخ
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تركي آل شيخ يصرف 100 ألف جنيه لكل لاعب في "بيراميدز" بعد انتصار اليوم
تركي آل الشيخ: صدارة الدوري ستقتصر بين الأهلى والزمالك وبيراميدز الرابع
تركي آل الشيخ: خلي عندكم مبادئ وقيم وروح رياضية وادعوا لي
تركي آل الشيخ: بيراميدز لم يتفاوض لضم لاعبين من الأهلي
تركي آل الشيخ
أحمد صبرى
قال تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، إنه سيدعم الاتحاد المصرى ضد محمد صلاح، باعتباره رئيس اتحاد الكرة العربى، مشيرا إلى أن صلاح مغرور وذو فلسفة.
وأضاف فى منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: بصفتي رئيس الاتحاد العربي كل الدعم لاتحاد الكورة المصري.. الغرور مقبرة النجوم.. لم أستطع إكمال المقطع من الفلسفة والغرور.. منتخب مصر ٢٣ أسدا.
وأوضح فى منشور آخر بقول متضارب: على فكرة أنا مع صلاح بس بقول كده عشان تعندو وتغيرو الاتحاد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا