مكاسب 5 بورصات بقيادة الدوحة وهبوط الكويت لليوم الثانى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة الدوحة مع انتعاش سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك في البلاد بحوالى 6 % بعد موجة بيع في الفترة الأخيرة بسبب المخاوف من انكشافه على تركيا وهبط مؤشرات 3 بورصات بنسب ضعيفة تصدرتها الكويت لليوم الثانى بعد عطلة عيد الأضحى.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 3.8 % ليتجاوز 9803 نقطة بدعم مكاسب قوية لأسهم البنوك ومنها بنك قطر الإسلامي الذى قفز سعر سهمها 10 % وسعر سهم بنك قطر الوطني 6.1 % بينما صعد سعر سهم البنك التجاري القطري 3.5 % .



وتضررت أسهم البنوك القطرية قبل عطلة العيد الأضحى بفعل القلق من انكشافها على تركيا لكنها شهدت بعض التعافي هذا الأسبوع ولكن الليرة التركية هبطت بحوالى 5 % مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد عطلة استمرت أسبوعا وذلك بسبب استمرار القلق من النزاع الدبلوماسي مع واشنطن بخصوص قس أمريكي محتجز في تركيا.



وأغلقت البورصة السعودية على مكاسب للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 8000 نقطة بعد أن كسب المؤشر 1.4 % أمس الأحد.



وصعد سعر سهم البنك الأهلي التجاري 3 % وسعر سهم مجموعة صافولا 2.6 % وقفز سعر سهم جبل عمار للتطوير العقاري 4.4 % بالمئة، لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 2.6 % .



ومازالت السوق السعودية مرتفعة نحو 11 % منذ بداية العام بفضل تدفقات الصناديق الأجنبية تأهبا لانضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة العام القادم كما تشير أحدث بيانات البورصة إلى أن تلك التدفقات تباطأت لكنها لم تتوقف مع ارتفاع تقييمات الأسهم.



وتقدم مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.6 % ليسجل أكثر من 4939 نقطة مدعوما بشكل رئيسي بصعود سعر سهم بنك أبوظبي الأول 2.5 % وسعر سهم بنك الاتحاد الوطني 1.4 % .



وارتفع مؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليستقر عند 2830 نقطة وصعد سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 % وسعر سهم شركة إعمار العقارية 0.2 % بينما زاد مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.3 % ليصل إلى حوالى 4382 نقطة.



أما البورصات الت تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الكويت بانخفاض مؤشرها بحوالى 0.8 % ليسجل 5303 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بنسبة أقل بلغت حوالى 0.3 % ليهبط إلى حوالى 138 نقطة.







وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة ضعيفة بلغت حوالى نقطتين فقط ليستقر عند حوالى 15237 نقطة بعد أن كسب أمس نسبة طفيفة بلغت 0.2 % فقط.

