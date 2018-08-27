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طاقة
مسؤول يوضح حقيقة تبادل قطع الخدمات بين وزارتي الري والكهرباء
الإثنين 27 أغسطس 2018 09:05 م
أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
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أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
عمر سالم
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة أنه لم يتم فصل التيار الكهربائي عن أى مباني أو محطات تابعة لوزارة الري والموارد المائية.
ونفي حمزة فى تصريحات لـ"المـال" ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي حول قيام الوزارة بفصل التيار عن وزارة الري.
كما نفي قيام وزارة الري بقطع المياه عن محطات الكهرباء ، ولم يتم الابلاغ بذلك من جانب الطرفين.
كما أكد على ان وزارة الكهرباء تعتبر محطات المياه أمنا قوميا لا يمكن فصل التيار عنها.
وأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب لم تقم بقطع المياه عن أى مبنى تابع لوزارة الكهرباء
وأكد أن هناك تعاونا مستمرا بين كافة الوزارات.
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