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سيـــاســة
محكمة إنجليزية تستدعي 6 مراهقات بتهمة قتل الطالبة مريم
الإثنين 27 أغسطس 2018 08:25 م
مريم عبد السلام
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مريم عبد السلام
- رئيس الشرطة: أجرينا تحقيقا شاملا ومهنيا في القضية.. وملتزمون بتحقيق العدالة
- كنا على تواصل دائم بأسرة مريم وأبلغنا السلطات المصرية بتطورات التحقيق
إعداد– عبدالغفور أحمد محسن
ستمثل 6 مراهقات أمام محكمة نوتنجهام الإنجليزية في 27 سبتمبر المقبل، لمواجهة تهم بالضلوع في قتل طالبة الهندسة المصرية مريم مصطفى، وفقا لما نقلته صحيفة الجارديان عن شرطة مقاطعة نوتنجهامشاير، مشيرة إلى بينهن 3 يبلغن من العمر 17 عاماً، واثنتان في عمر 15 عاماً، وواحدة تبلغ من العمر 19 عاماً.
وكانت مصطفى (18 عاما) التي حصلت على مقعد لدراسة الهندسة في جامعة لندن، قد دخلت في غيبوبة بعد أن هاجمتها مجموعة من الفتيات خارج مركز للتسوق في نوتنجهام في 20 فبراير الماضي، ونقلت إلى المستشفى ثم سمح لها بالعودة إلى المنزل قبل أن تدهور حالتها وتم نقلها إلى المستشفى مجددا لكنها أصيبت بسكتة دماغية وتوفيت في 14 مارس الماضي.
وقال روب جريفين رئيس الشرطة إنه ما زال ملتزما بتحقيق العدالة، وأضاف أن شرطة نوتنجهامشاير عملت عن كثب مع زملاء من وحدة الجرائم الكبرى وأجرت تحقيقا شاملا ومهنيا في هذه القضية.
وتابع: "خلال التحقيق جمعنا بدقة كل الأدلة المتاحة، وقدمناها لدائرة الادعاء الملكية للنظر فيها والوصول إلى قرار بشأن الخطوات التالية في القضية".
وأضاف: "لقد كنت على اتصال منتظم بأسرة مريم وممثلها القانوني، وكان مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث على اتصال وثيق بالسلطات المصرية خلال الأشهر الخمسة الماضية لإبقائهم على علم تام بتقدم التحقيق".
يشار إلى أن مريم مصطفى عبدالسلام ولدت في روما بإيطاليا إذ انتقلت عائلتها من مصر عام 1991، وقد فتحت النيابة الإيطالية تحقيقا في وفاتها.
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