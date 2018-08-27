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رياضة
بث مباشر | صلاح يرد على اتحاد الكرة
الإثنين 27 أغسطس 2018 08:19 م
محمد صلاح
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اتحاد الكرة يرد على أزمة صلاح
محمد صلاح
أحمد صبري
خرج لاعب منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في بث مباشر مساء اليوم الاثنين، للرد على اتحاد الكرة عقب الأزمة الأخيرة بشأن مطالب لـ"مو" تحفظت عليه الجبلاية
وأكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أنه لايوجد لديه مشكلة شخصية أو طلبات خاصة دون باقي اللاعبين من اتحاد الكرة
وأوضح أن المشكلة الأـولى كانت تكمن فى طلبه من الاتحاد توفير افراد امن للفريق فى معسكر المنتخب حتى يستطيع اللاعبين التحرك وليس هو فقط.
وأضاف: "أنا لما بقول حاجة بقول افضل حاجة للناس كلها وكنا بنام 6 الصبح بسبب الزحمة فى الفندق ومكناش بنعرف نطلع اوضنا وأسالوا الفندق".
وتابع "الناس عارفة وطنيتى ولم أتكبر على شئ أو اطلب حاجة شخصيا وبعتت خطابات كتير وتم الوعود بحلها ولم يتم وتم تسربيها بالمخالفة للقانون بعد معرفتهم بخروجى للبث المباشر".
وأكد أن الخطاب الذي تبرأ منه اتحاد الكرة كان صحيحا وتم التبرأ منه بعد الهجوم حيث كان مقررا تحويله للتحقيق.
تابعوا البث المباشر
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