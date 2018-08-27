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سيــارات
رعد وجبل بمزايدة المرور على اللوحات المعدنية للسيارات
الإثنين 27 أغسطس 2018 08:11 م
مزاد اللوحات 999
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مزاد اللوحات 999
أحمد شوقي
تجري الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية مزايدة على العديد من اللوحات المعدنية للسيارات؛ شاملة حروف كلمتي "رعد" و"جبل"؛ حيث حصدت الأخيرة أعلى سعر من قبل المتزايدين حتى الساعة السادسة والربع من مساء الاثنين 27/8/2018.
ويجري حاليًا التزايد على 6 لوحات، وتمتد المزايدة عليها إلى عصر الـ30 من أغسطس الحالي، كما عرضت موقع لوحتك دوت كوم الخاص بهذه المزادات 3 لوحات أخرى لم يجر التزايد عليها حتى الآن.
وضمت قائمة اللوحات التي يتم التزايد عليها حاليًا لوحة تحمل حروف "ج ب ل"، بالإضافة إلى رقم 1، وبلغ أعلى سعر من قبل المتزايدين 425 ألف جنيه؛ كما تضمنت القائمة لوحة أخرى بحروف "ج أ د" ورقم "1" محققة نفس السعر.
وحققت لوحة بحروف "ه ر" بالإضافة إلى رقم 1 ثاني أعلى سعر بواقع 400 ألف جنيه، ووضع على اللوحة الرابعة حروف كلمة "ريس" بالإضافة إلى 3 أحرف؛ لتأخذ شكل "ر ى س/ 666" وبلغ أعلى سعر مقدم للشراء 125 ألف جنيه.
وتضمنت اللوحة الخامسة حروف كلمة رعد، بالإضافة إلى 4 أحرف لتأخذ شكل "رع د/ 1111" مسجلة أقل سعر بين اللوحات التي يتم التزايد عليها حاليًّا بواقع 100 ألف جنيه، وقد حققت لوحة بحروف كلمة "بدر" نفس السعر، وجاءت بشعار "ب د ر/ 5555".
ويوضح الرسم التالي تفاصيل المزايدة على 4 لوحات من بين اللوحات الست.
وأتاح موقع لوحتك دوت كوم 3 لوحات أخرى للتزايد لكن لم يتقدم أحد لها حتى الآن، ويستعرضها الرسم التالي.
والجدير بالذكر أن إيرادات بيع اللوحات المعدنية للسيارات تؤول إلى صندوق تحيا مصر، وقد تجاوزت الحصيلة حتى 21 مايو الماضي نحو 100 مليون جنيه وفق ما أعلنت عنه صفحة موقع لوحتك؛ على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ويتيح موقع لوحتك دوت كوم للعملاء إمكانية تكوين اللوحات الخاصة بهم؛ على أن تطرح بالمزايدة عبر الموقع دون أن يكون بالإمكان شرائها بشكل مباشر.
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