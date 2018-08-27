اجتماع أجيري وغريب للتنسيق بين المنتخبين الأول والأولمبي.. غدًا

أجيري وغريب

على المصرى



يعقد المكسيكى خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، اجتماعا مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، غدًا الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية؛ من أجل التنسيق بين المنتخبين خلال المرحلة المقبلة.



وحرص غريب على الاجتماع بأجيري قبل إعلان قائمة الفريق الأولمبي الذي يستعد للسفر إلى روسيا لملاقاة نظيره الروسي ٧ سبتمبر المقبل، ضمن برنامج الإعداد للأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة، وأكد غريب أن الأولوية للمنتخب الأول في جميع المباريات الرسمية في ضم ما يشاء من لاعبين.