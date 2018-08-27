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رياضة
بعد بيان اتحاد الكرة.. تغريدات نارية من وكيل صلاح تهاجم الجبلاية
الإثنين 27 أغسطس 2018 07:19 م
محمد صلاح
أخر الأخبار
محمد صلاح
علي المصري
شن رامي عباس، وكيل محمد صلاح، نجم ليفربول اﻹنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم، هجوما ناريا علي مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، عقب البيان الذي أصدره مجلس الجبلاية، عقب اجتماعه الذي عقد منذ قليل.
وكتب عباس عبر حسابه بموقع تويتر: "الطريقة الوحيدة لجعل مطالبنا غير مقبولة هي تشويهها، لم نطلب من الأساس أن ينعزل محمد صلاح عن الفريق، وتحدثنا فقط عن أمور تنظيمية خاصة بالمعسكر منذ وصوله إلى المطار".
وأضاف: "أعتقد أن اتحاد الكرة عليه التركيز على المطالب، بدلاً من اللعب على وتر المشاعر، خاصة أننا نطالب بهذه الأمور منذ نوفمبر 2016".
وأردف: "كنا متشككين في حدوث أزمة قبل كأس العالم، وخاطبنا اتحاد الكرة في نوفمبر 2017، ولكن لم يتم الرد علينا سوى على أزمة الطائرة بعد ذلك".
وتابع: "حدثناهم عن أزمة الطائرة قبلها بفترة طويلة ولم يرد أحد علينا، وتم بيع كل الحقوق حتى البدل لدرجة أنني أول مرة أشاهد بدلة بعلامة تجارية واضحة على الشاشات".
وأوضح أنه لا يطلب معاملة خاصة لصلاح، مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا إذا حظي كل لاعبي المنتخب بنفس المعاملة.
وأكد أن من بين مطالبه وجود حراسة في الفندق، لضمان عدم طرق أبواب غرفة صلاح في الثانية ثم الرابعة فجرا للحصول على توقيعات والتقاط صور.
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