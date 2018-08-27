عضو اتحاد الكرة: صلاح طلب حراسة واستقبال خاص بالمطار

علي المصري



اتهم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، رامي عباس وكيل محمد صلاخ نجم ليفربول اﻹنجليزي ومنتخب مصر، بمحاولة الوقيعة بين اللاعب ومسئولي الجبلاية.



وعقد الاتحاد اجتماعا ظهر اليوم، أعقبه مؤتمر صحفي ﻷحمد مجاهد عضو المجلس والمتحدث الرسمي، الذي كشف عن بعض الطلبات التي قدمها رامي عباس، للاتحاد.



وأوضح مجاهد، أن وكيله طلب توفير حارسين على مصعد غرفة اللاعب، وحارس أمام غرفته، وحارسين يرافقان صلاح أثناء التدريبات.



وأكد عضو مجلس الإدارة، أن وكيله طلب الاضطلاع على كل كبيرة وصغيرة تخص صلاح أثناء تواجده في معسكر المنتخب.



وتابع: "خطابات وكيل صلاح كانت بشكل غير لائق نهائيا في التعامل مع اتحاد اللعبة"



وقال: "هناك بعض طلبات وكيل اللاعب سنبحث مدى الاستجابة لها وطلبات أخرى سيصعب تنفيذها".



وأكد مجاهد، أن وكيل صلاح، هدد بعدم حضور اللاعب، معسكر الفراعنة المقبل، وإن الاتحاد أدرك وجود حالة تربص من رامي عباس، وكيل اللاعب، خصوصًا وأن ليفربول لم يعترض على انضمام اللاعب للفراعنة.



وأشار مجاهد، إلى أن المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، طلب بحث أزمة اللاعب من أجل العمل على حلها، لافتًا إلى أن وكيله لم يهدأ.



وضمت قائمة طلبات الدولي المصري ضرورة استقباله عند نزوله من الطائرة، من قبل عناصر بالاتحاد المصري، ومرافقته إلى الذي يقيم فيه المنتخب.



كما طلب محامي صلاح عدم التقاط أي صور مع نجم ليفربول من قبل أعضاء اتحاد الكرة، إلى جانب مناقشة أي جلسات تصويرية، أو ترويجية مقدما مع محامي اللاعب.



وكان صلاح قد هاجم الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبدى استياءه من "التجاهل" المتكرر للاتحاد لرسائله ورسائل محاميه مساء الاثنين، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر.



ودخل صلاح في خلاف مع "الجبلاية" في أبريل الماضي، على خلفية استخدام صورة اللاعب في لوحات إعلانية، وعلى الطائرة التابعة للمنتخب بعد التأهل لمونديال روسيا، مما سبب له أزمة بسبب تعاقده مع شركة أخرى.



