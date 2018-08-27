4 مواقع إلكترونية مجانية تساعدك علي التعلم أونلاين‎

مواقع الإنترنت





سمية كمال



أصبح الإنترنت يشغل حايز كبيرًا من حياتنا اليومية، فمن خلاله يمكن طلب الطعام أونلاين، والسيارات، وبيع الشقق، والتواصل بأي منطقة بالعالم من خلال الكبس على بعض الإزرار.



ومن أكبر الفرص التي أتاحها الإنترنت الآن، إمكانية التعلم عبر المنصات الإلكترونية بأقل وقت، ومجهود، والتحكم بالحتوي الدراسي، ووقت مشاهدته، وأداء الاختبارات، من خلال محتوي تفاعلي، بصري.



وترصد "المال" 5 المؤسسات تتيح دورات التعلم مجانًا أونلاين بالمراحل العمرية المختلفة، وبكل المجالات، بالإضافة إلي تنمية المهارات.



يتصدر موقع "إدراك" الذي أسسته رانيا العبد الله، مملكة الأردنية الهاشمية، وينقسم المواقع إلي قسمين: التعليم المستمر، وخدمة جديدة للتعليم الأساسي، ويضم التعليم المستمر دورات تدريبة لتعلم اللغة الإنجليزية، وتصميم الأزياء، وفن الخطابة، وكيفية إدارة الوقت، ويشمل التعليم الأساسي الطلاب، والمعلمين، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بعلوم الرياضة، من خلال محتوي تفاعلي بصري مصور.



وتصنف "إدراك" بأنها منصة إلكترونية عربية غير هادفة للربح، للمسافات الجماعية مفتوحة المصادر (MOOCs). تأسست عام 2013 بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، ويقوم برعايتها كل من "مؤسسة ميقاتي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".



ومن أبرز المواقع التي تهتم بالتعليم الإعدادي، والثانوي، "أكاديمية التحرير"، ويساعد الموقع أكثر من 324 ألف طالب سنويًا، تحت شعار "ابدأ تكون فاهم مش حافظ".



وتهتم أكادمية التحرير أيضًا بالعلوم العامة كـ "الرياضيات، وعلوم الطبيعة، وعلم الاجتماع، وتنمية المهارات"، وكل ما يحتاجه المستخدم تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني، أو موقع الفيس بوك، للاستمتاع بالمحتوى التعليمي بشكل مبسط من خلال فيديوهات، واجتياز الاختبار الخاص بكل درس للتأكد من الفهم.



وتأسست أكاديمية التحرير كمؤسسة تعليمية غير هادفة للربح تقدم طريقة مختلفة للتعليم، للمنهج الدراسي المصري في مراحل الإعدادي، والثانوي، وحصلت علي أفضل مؤسسة ذات أثر مجتمعي، جامعة MIT، لعام 2015، وأفضل منصة تعليمية في الدول النامية من جامعة بنسيلفانيا بعام 2014، وأفضل قناة تعليمية على اليوتيوب بعام 2013.



وتعتبر مؤسسة "شمسنا العربية" أول منصة مجانية معتمدة رسميًا في الوطن العربي، تختص بترجمة الدورات التعليمية الخاصة بعدد كبير من الجامعات العالمية الشهيرة إلى العربية، كـ معهد MIT، وييل، وهارفارد، ولا تشترط التسجيل للحصول على الدورات، وذلك بهدف خدمة الطلبة العرب والأساتذة حتى يمكنهم الاستفادة من وسائل وطرق التدريس المتطورة.



وتقدم شمسنا العربية مجموعة من الدورات بمجالات "الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والروبوت، والفلسفة، وعلم الاجتماع، وأًسسها سلطان بن خليفة بن زايدفي العام 2010، لرعاية المشروع التعليمي المجاني.



ويتهم موقع "نفهم" بالتعليم منذ المرحلة الابتدائيةـ وحتي المرحلة الثانوية، ويقوم على المنهج التعليمي بعدة دول منها "مصر، والسعودية، والجزائر، والكويت، وسوريا".



ويذكر أن "نفهم" هي خدمة تعليمية إلكترونية مبتكرة على الإنترنت تقدم شرح مبسط لمناهج التعليم المدرسي عن طريق فيديوهات مدتها من 5-20 دقيقة، والخدمة مجانية بالكامل لطلبة المدارس وجميع المستفيدين منها.

