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رياضة
ميدو: لا يجب ترك صلاح يحارب وحده ضد اتحاد الكرة
الإثنين 27 أغسطس 2018 05:44 م
محمد صلاح
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محمد صلاح
أحمد صبري
شن أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي هجوما كبيرا على اتحاد الكرة المصرى بعد أزمته مع نجم ليفربول محمد صلاح مطالبا اللاعبين أن يكونوا رجال ويحاربوا على مستقبلهم وأن يكون عندهم القدر الكافى من الشجاعة ألا يتركوا صلاح يحارب لوحده.
وقال فى عدة تغريدات له على تويتر : لماذا لا يتحدث باقي اللاعبين عن المشاكل التي واجهتهم الفترة الماضية لماذا يتصدر صلاح المشهد وحده؟ مع احترامي لهم يجب أن يكون عندهم القدر الكافي من الشجاعة وألا يتركوا صلاح يدخل هذه الحرب ضد اتحاد الكرة وحده!! رغم أني أعلم أن في جلساتهم الخاصة يشتكون مما يشتكي منه صلاح!!.
وأضاف : رسالتي للاعبين بأن يكونوا رجال وأن يحاربوا على مستقبلهم مع المنتخب الوطني وأن يكونوا حريصين على النجاح في مشوارهم الدولي مثلما يفعل صلاح الرجل الذي تعود على النجاح والنجاح فقط وليس مستعدا أن يحضر إلى مصر كي يفشل ويستهزئ الناس به.
وأوضح : هذا رأيي في المشكلة بكل صراحة أرى أن من حق اللاعب أن يضمن أسس النجاح لأي فريق بعد ما رآه من مهاذل في روسيا!! ولا أرى أي مشكلة أبدا ولا يقلل من اتحاد الكرة في شيء بأن يضمن له بأن الفترة القادمة ستكون مختلفة وأن سيكون هناك احترافية في التعامل في كل شيء فيما يخص الفريق.
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