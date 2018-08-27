بداية عودة حجاج التضامن و حجاج مالي بدءا من اليوم

عودة الحجاج

المال- خاص



قال الطيار احمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إنه من المقرر أن يبدأ اليوم عودة حجاج التضامن الاجتماعي، كما تبدأ مصر للطيران في تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج باماكو بدولة مالي، وفق ما نقتله ب



وفيما يتعلق بحجاج دولة فلسطين فمن المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية لعودتهم اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري



وأضاف عادل يصل إلى مطار القاهرة اليوم الاثنين 27 أغسطس 14 رحلة جوية لعودة 2700 حاجًا من حجاج التضامن وغيرهم من حجاح المؤسسات والهيئات، و بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والترانزيت ورحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالي.



أما عن غدٍ الثلاثاء الموافق 28 أغسطس تسير الشركة 14 رحلة جوية من مطار جدة لنقل 2400 حاجًا من حجاج القرعة، والتضامن، كما تسيّر رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالي، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والهيئات والمؤسسات فضلاً عن حجاج الترانزيت، بحسب عادل.