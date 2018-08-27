مصر للطيران تسير اليوم 14 رحلة لعودة حجاج التضامن

مصر للطيران



دعاء محمود



صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه من المقرر أن تبدأ اليوم عودة حجاج التضامن الاجتماعي، كما تبدأ مصر للطيران تسيير جسرها الجوي لعودة حجاج باماكو بدولة مالي، وفيما يتعلق بحجاج دولة فلسطين فإنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية لعودتهم اعتباراً من يوم الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس الحالى.



واضاف عادل يصل إلى مطار القاهرة اليوم الاثنين ٢٧ أغسطس 14 رحلة جوية لعودة 2700 حاج من التضامن وغيرهم من حجاح المؤسسات والهيئات، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والترانزيت ورحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالي.



أما عن غدٍ الثلاثاء الموافق ٢٨ اغسطس تسير الشركة ١٤ رحلة جوية من مطار جدة لنقل ٢٤٠٠ حاج من حجاج القرعة، والتضامن، كما تسيّر رحلة خاصة لعودة حجاج دولة مالي، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والهيئات والمؤسسات فضلاً عن حجاج الترانزيت.



يذكر أن مصر للطيران تمكنت حتى أمس الاحد من عودة 5600 حاج إلى أرض الوطن على متن 29 رحلة.