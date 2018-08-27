بنك مصر يسعى لاقتراض 750 مليون دولار خلال السنة المالية الجديدة

بنك مصر

رويترز :



قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم، إن مصرفه يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.



وتبلغ محفظة القروض والاتفاقيات الخارجية للبنك نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو الماضى.



وقال إن البنك يستهدف 750 مليون دولار قروضاً خارجية خلال السنة المالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو .



ولم يخض المغربي في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.