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بنـــوك
بنك مصر يسعى لاقتراض 750 مليون دولار خلال السنة المالية الجديدة
الإثنين 27 أغسطس 2018 02:42 م
بنك مصر
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بنك مصر
رويترز :
قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، اليوم، إن مصرفه يسعى لاقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية خلال السنة المالية 2018-2019.
وتبلغ محفظة القروض والاتفاقيات الخارجية للبنك نحو 4.16 مليار دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو الماضى.
وقال إن البنك يستهدف 750 مليون دولار قروضاً خارجية خلال السنة المالية 2018-2019، التي بدأت في الأول من يوليو .
ولم يخض المغربي في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.
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