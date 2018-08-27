رئيس المترو والعضو المنتدب يتابعان سير العمل بمحطات الخط الثالث

المترو



المال -خاص



تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة, محطتي (العباسية – الأهرام) , وذلك لمتابعة سير العمل وللاطمئنان على حركة تشغيل المحطات والقطارات وزمن التقاطر ونظافة المحطات.



وتابع الفضالى وصبره انتظام حركة تشغيل محطات وقطارات الخط الثالث.



وخلال الجولة التفقدية وجه الفضالى، نظار المحطات وموظفى مكاتب الاشتراكات والصرافين والمشرفين بحسن التعامل مع جمهور الركاب والعمل على حل جميع المشكلات قبل تفاقمها بهدف تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.



وطالب الفضالى بضرورة التزام أفراد شركة الأمن واليقظة والتأكد من كفاءة عمل اجهزة ال Xray بالمحطات.



ومن ناحيته أكد المهندس خالد صبره، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بانتشار فرق الصيانة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة وكذلك المتابعة المتكاملة لمسير القطارات من خلال غرف العمليات بالتحكم المركزي مع استمرار تفعيل خدمه الخط الساخن 16048 والذي يعمل على مدار الـ24 ساعة لتلقى شكاوى واقتراحات واستفسارات ركاب المترو.



وشدد صبره على نظار المحطات بمتابعة نظافة المحطات والمظهر الحضاري لها, مطالباً بالحفاظ على ذلك المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين الركاب يومياً والذي يعد ملكاً لهم.



وقام صبره بمتابعة انتظام تشغيل المصاعد الكهربائية والسلالم المتحركة التي تخدم كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.



شارك بالجولة المهندس محمد اشرف مساعد رئيس الشركة للسلامة والجودة والمشرف على تشغيل الخط الثالث والمهندس عزت عفيفى مدير عام تشغيل محطات الخط الثالث.