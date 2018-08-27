شحن 6300 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

شحنة نفط



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل اليوم الإثنين السفينة EVIA PETROL.v والتى ترفع علم اليونان القادمة من ميناء بيريوس ويبلغ طولها 119 مترا والغاطس 5 أمتار وذلك لشحن 6300 طن صودا من الميناء وسوف تغادر متجهة إلى ميناء ازمير.



وجار تسهيل إجراءات دخول وخروج السفينه من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.













